Corso di inglese: 200 parole per accogliere il turista

Al via il 24 febbraio: iscrizioni entro il 17

Organizzato da Cat Unione Lecco

LECCO – La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio, sempre più chiara ed evidente, rende indispensabile la conoscenza dalla lingua inglese per gli operatori attivi nell’ambito della ricettività (alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi), ma anche per i commercianti al dettaglio che beneficiano dell’arrivo nel Lecchese di persone provenienti da fuori provincia.

Da questa valutazione e dalla voglia di assistere al meglio imprenditori e addetti delle strutture e dei negozi, Cat Unione Lecco (società di formazione e e consulenza di Confcommercio Lecco) ha deciso di organizzare, presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco, il corso “Inglese: 200 parole per accogliere il turista”.

L’obiettivo di questo percorso – che prevede 7 lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 12 secondo il seguente calendario 24 febbraio, 3-10-17-24-31 marzo, 7 aprile – è fornire le basi della lingua in ambito turistico e commerciale, con indicazioni legate al lessico e alla grammatica e tanti esempi pratici per applicare l’inglese alla vendita. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 17 febbraio: il corso è rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il docente bilingue affiancherà strumenti didattici tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e role-play. Il programma affronterà i seguenti argomenti: Welcome (accoglienza, presentazione della struttura ricettiva e dei servizi offerti); Interazione di base in situazioni standard (reception, negozio, ristorante); Fornire informazioni utili (indicazioni stradali, orari di apertura/chiusura attività…); Money (prezzi, conto finale, dare il resto, contanti e carte di credito); Gestire eventuali problemi (reclami, malintesi…); Parlare al telefono (prenotazioni, orari, disponibilità, ordini).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 17 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.