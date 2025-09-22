Corso SAB in Confcommercio Lecco: ancora pochi giorni per iscriversi, ultimi posti disponibili

LECCO – Ultimi giorni per iscriversi al corso SAB (ex REC), abilitante e obbligatorio per chi vuole aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari.

Chiudono infatti martedì 30 settembre i termini per prendere parte a questa proposta formativa di Confcommercio Lecco in calendario dal 14 ottobre 2025 al 20 gennaio 2026. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco dal lunedì al giovedì con orario dalle ore 18 alle ore 21.

Il corso abilitante SAB, secondo la normativa vigente, costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per ottenere l’attestato finale è richiesto un obbligo di frequenza pari all’80% (in totale le ore di lezione programmate sono 130).

Ecco gli argomenti che verranno affrontati: sicurezza alimentare e valore organolettico dei prodotti; norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori; rintracciabilità dei prodotti alimentari; merceologia alimentare; strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio; gestione amministrativa, fiscale e del personale; normativa sul commercio e le responsabilità civili, penali e amministrative.

Le persone interessate ad avere più informazioni per gli ultimi posti ancora a disposizione possono accedere al sito www.confcommerciolecco.it nell’area “Corsi di formazione – corsi obbligatori” oppure contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/3