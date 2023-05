Cosa comprano i lecchesi su Amazon? Ecco i prodotti ‘bestseller’

Dalle cialde del caffè al paté per cani, dai tamponi per il Covid alle grucce per i pantaloni

Quali sono prodotti più acquistati su Amazon in provincia di Lecco negli ultimi anni? Ecco la risposta

LECCO – Aperto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, una vastissima offerta di prodotti tra cui scegliere con tanto di recensioni di altri clienti per orientare il proprio acquisto da effettuarsi con semplice click. Consegne rapidissime e spedizioni gratuite in ogni angolo del mondo a cui si abbinano una moltitudine di servizi innovativi, tra cui una pay tv, web services con cloud computing e hosting web.

Stiamo parlando di Amazon, il negozio più grande al mondo, un’azienda che ha rivoluzionato il modo in cui facciamo acquisti online e considerata il nemico ‘numero uno’ del commercio tradizionale.

Si stima che Amazon, internet company con oltre un milione e 600mila dipendenti, vanti oltre 300milioni di clienti attivi e nel 2022 ha fatto registrare un fatturato di ben 513,98 miliardi di dollari con un utile netto, nel 2021, pari a 33,364 miliardi di dollari.

Un fenomeno quello degli acquisti online che negli ultimi decenni ha preso sempre più piede grazie alla crescita esponenziale delle tecnologie digitali e alla diffusione dell’accesso a Internet. La recente Pandemia da Covid-19 ha contribuito ad un’ulteriore spinta avvicinando sempre più persone a questo nuovo scenario digitale.

E i lecchesi? Come hanno utilizzato la nota piattaforma di acquisti on-line negli ultimi anni? Quali prodotti hanno comprato? Quali quelli più gettonati? Per saperlo ci siamo rivolti direttamente ad Amazon.

Il ‘carrello’ dei lecchesi

Se in merito ai volumi di acquisto effettuati in provincia di Lecco l’azienda di Jeff Bezos pone il veto sulla divulgazione di questi dati, ci ha tuttavia indicato quali sono i ‘bestseller’ ovvero i prodotti più acquistati dai lecchesi negli ultimi anni.

C’è un po’ di elettronica e tanti prodotti di uso comune nel ‘carrello’ dei lecchesi: dagli autoparlanti ‘intelligenti’ per connettersi con ‘Alexa’, al patè per cani di una marca di alimenti dietetici per animali, dall’adattatore per la trasformare il vecchio televisore in una ‘smart tv’ alla ricarica delle pellicole per fotocamere istantanee, dalle confezioni di lampadine alogene fino all’acqua minerale. Sono questi secondo Amazon gli articoli più venduti in provincia di Lecco nel 2019.

Con l’arrivo del Covid, nel 2020 salgono nella ‘classifica’ delle vendite nella nostra provincia i guanti monouso e gli spray igienizzanti, oltre agli occhiali protettivi. ‘Resiste’ il paté dietetico per cani che evidentemente è piaciuto ai quattro zampe in questione e spuntano tra i prodotti più venduti anche le cialde di una nota marca di caffè.

Il 2021 e il 2022 hanno risentito ancora dell’effetto pandemia, tanto che tra gli articoli ‘best seller’ segnalati da Amazon ci sono tamponi rapidi nasali, camici monouso, gel per l’igiene delle mani e disinfettanti per le superfici. Ci sono poi dolcificanti, prolunghe a infrarossi per il telecomando della Tv ma anche le grucce per i pantaloni, ‘marcate’ tra l’altro dalla stessa Amazon.