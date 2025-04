Costruire Orientamento. Strategie territoriali per la transizione scuola-lavoro

Un laboratorio per progettare nuove proposte per percorsi più efficaci

LECCO – Giovedì 3 aprile si è svolto l’ultimo incontro del percorso formativo Costruire Orientamento – 2^ edizione, organizzato dalla Provincia di Lecco e promosso dal Centro per l’impiego in collaborazione con Randstad, per creare una cultura inclusiva della transizione scuola-lavoro e favorire l’inclusività e l’efficacia in questo delicato momento di passaggio.

L’incontro, ospitato dall’azienda Technoprobe, è stata l’occasione per concludere al meglio un’iniziativa che ha visto la partecipazione e la collaborazione di docenti e aziende del territorio.

Sulla scia del precedente incontro, il pomeriggio si è aperto con un laboratorio esperienziale facilitato da Anna Sofia Zanada, Community Manager di Randstad Box, che ha condotto i partecipanti attraverso i punti di forza e le criticità delle esperienze di transizione locali con l’obiettivo di identificare i cinque pilastri su cui basare le progettualità del futuro: educazione, conoscenza, inclusività, investimenti e comunicazione.

Questi temi sono stati ripresi e contestualizzati nel perimetro più ampio del percorso che si è svolto negli ultimi mesi e dei macro temi affrontati, grazie agli esperti Domenico Bodega, professore della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Eugenio Gotti, esperto di sistemi e di Politiche del lavoro e Maria Grazie Demaria, delegata Ufficio scolastico regionale.

La moderazione di Davide Zucchetti, Senior Talent Advisory Partner di Randstad Enterprise, ha favorito l’integrazione dei contributi in un quadro di sintesi che traduce i cinque pilastri in altrettante priorità:

dare continuità a esperienze partecipative di questo tipo per favorire la conoscenza reciproca tra scuole e aziende e costruire punti di contatto tra i due mondi

rendere il percorso ancora più inclusivo allargando la partecipazione ai/alle giovani del territorio

stimolare gli investimenti pubblici e privati in progetti di transizione scuola-lavoro inclusivi, per valorizzare il talento collettivo del territorio lecchese e aumentare la sua attrattività

costituire un tavolo interistituzionale per garantire una governance rappresentativa dei diversi portatori di interesse coinvolti

promuovere una nuova cultura nel sistema scolastico, attraverso Pcto che promuovano nuovi modelli di comportamento nella popolazione giovanile attraverso percorsi di apprendimento contestuale, per far capire loro quale valore possono esprimere in azienda

Nel corso del pomeriggio i partecipanti al workshop hanno avuto l’occasione di conoscere i valori distintivi della cultura aziendale di Technoprobe e di visitare gli innovativi spazi di lavoro del polo di Cernusco Lombardone, sotto la guida di Livio Lamparelli, direttore delle Risorse umane di Technoprobe, e della sua collaboratrice Letizia Bonfanti.