Costruzioni, il settore fatica ancora: a Lecco -11% di imprese in 5 anni

L’edilizia continua ad arrancare in Lombardia, va bene solo l’area milanese e monzese

A Lecco continua il calo di imprese e di dipendenti

LECCO – Costruzioni in Lombardia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sono 132 mila le imprese su un totale italiano di 737 mila. 273 mila gli addetti, che raggiungono quota un milione e 374 mila in Italia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese 2019 e 2018.

Il business regionale è di 32 miliardi su 112 miliardi in Italia, di cui 19 miliardi a Milano. 93 mila imprese in regione sono nei lavori specializzati, settore in cui la Lombardia arriva a pesare un quinto di tutta Italia che ne ha 481 mila e 38 mila nella costruzione di edifici. Sul territorio regionale, complessivamente, il numero di imprese diminuisce dell’1% sul 2018, mentre il ricorso al personale è in aumento dell’1,2%.

Settore in ripresa solo a Milano e Brianza

A Milano migliora il settore, +0,8% in un anno le imprese e +3% gli addetti, concentra 41 mila imprese e 99 mila addetti. A Monza ci sono 12 mila imprese, stabili e 19 mila addetti. A Lodi quasi 3 mila imprese e 5 mila addetti, stabili.

Le altre province lombarde non fanno meglio: seguono Bergamo con 18 mila imprese (-1%) e Brescia con 16 mila (-1%). Circa 11 mila a Varese (-6,5%), intorno alle 7 mila a Como (-0,7%) e Pavia (-0,8%), 2 mila a Sondrio (-3%)

Nel lecchese

In provincia di Lecco sono quasi quattro mila le imprese attive nell’edilizia nel 2019, calate in un anno del 2,8% e addirittura dall’11% in cinque anni.

Il settore dà oggi lavoro a 8.116 dipendenti, erano 9.546 nel 2014 (-15%)