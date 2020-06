Covid: “Impatto drastico sull’economia lariana:”. Perse 589 imprese

I report presentati a Lariofiere durante la 18^ Giornata dell’Economia

Gli effetti dell’emergenza sanitaria e le prospettive future. Galimberti (Camera di Commercio): “Impatto drastico ma insieme ne usciremo”

ERBA – Si è svolta a Lariofiere la tradizionale Giornata dell’Economia giunta alla sua XVIII edizione. Con l’occasione la Camera di Commercio Como Lecco ha presentato la ‘fotografia’ del tessuto economico lariano, analizzandone l’evoluzione dall’anno passato ai primi mesi del 2020.

Durante l’appuntamento sono stati presentati due grandi report, “Le traiettorie interrotte dell’economia lariana” e “Scenari economici di mercato del territorio lariano favorevoli allo sviluppo di investimenti”. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di Commercio Como Lecco Marco Galimberti: “Nel lavorare su questi report era importante partire dalla situazione di fine 2019: per molti settori, infatti, a partire dal turismo, i valori rappresentano un picco massimo che si dovrà cercare di recuperare nel più breve tempo possibile” ha commentato, aggiungendo “l’impatto dell’emergenza sanitaria sulla nostra economia è stato drastico, ma insieme ne usciremo”.

Il 2019 in sintesi

Il 2019, in sintesi, ha visto il saldo della bilancia commerciale positivi a in aumento: +4,6 miliardi di euro (+2,8% contro il -6,6% lombardo, che è pure negativo per oltre 7 miliardi); un tasso di disoccupazione in calo (per Como dal 7,3% al 6,4%, per Lecco dal 5,6% al 5,3%) e un tasso di occupazione in crescita (per Como dal 66,7% al 67,2% e per Lecco dal 68% al 68,9%); una riduzione della mobilità lavorativa grazie ad un aumento dei posti di lavoro nell’area lariana; fallimenti calati di un terzo, protesti del 3,8%; cassa integrazione aumentata di un quarto, restando su valori molto inferiori rispetto a quelli degli anni della crisi; graduale rafforzamento delle forme di impresa più strutturate e, infine, una forte crescita dei flussi turistici con arrivi a presenze nell’area lariana pari a +11% (a Como entrambi +10%, a Lecco addirittura +20%) e turisti stranieri in crescita a doppia cifra (+14%).

Gi effetti dell’emergenza Coronavirus

Su questa situazione positiva e promettente si è abbattuta la tempesta dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: “Il Covid19 ha cambiato tutto drasticamente – ha commentato Galimberti – il lockdown ha comportato un forte rallentamento dell’economia lariana già nel primo trimestre 2020 e purtroppo ci attendiamo dati molto negativi anche nel secondo. Produzione, ordini e fatturato dell’industria comasca registrano riduzioni del 10%, quella lecchese evidenzia un calo della produzione di oltre il 4% mentre ordini e fatturato sono scesi del 5%”. Dello stesso tenore, come evidenziato, i valori dell’artigianato: “In entrambe le province sono tutti compresi tra -9 e -11% – ha detto Galimberti – sul fronte commercio e servizi il valore aggiunto è in diminuzione, rispettivamente -8 e -7% a Como e -5,5 e -15% a Lecco. Per ora sembra tenere l’occupazione ma è esplosa la cassa integrazione in deroga, sicuramente nei prossimi mesi le mancate assunzioni e i rinnovi di contratti si faranno sentire”.

1,35 milioni di euro per le imprese lariane

“In questa difficile situazione la Camera di Commercio non è rimasta a guardare – ha proseguito Galimberti – ma da subito ha cercato di fare la propria parte. Sono già stati messi a disposizione 1,35 milioni di euro per azioni concrete a sostegno della liquidità, della sanificazione e della messa in sicurezza degli ambienti. Stiamo lavorando alla riprogrammazione della complessiva azione a breve/medio termine, anche con l’obiettivo di condividere progettualità nuove ed efficaci in sinergia con gli altri attori del territorio lariano”.

Il report “Traiettorie interrotte dell’economia lariana”

Il corposo report economico e statistico (clicca qui per visualizzarlo completo) è stato presentato da Carlo Guidotti, Responsabile U.O. Studi e Statistica della Camera di Commercio, e Gianni Menicatti, Ricercatore Ptsclas.

Di seguito i dati principali:

Demografia di impresa (1° trimestre 2020):

iscrizioni di imprese: -17,5% rispetto al 1° trimestre 2019 (Como -20%; Lecco -13,9%)

cessazioni: -8,6% (Como -9,1%, Lecco -7,8%).

saldo: -589 imprese (-0,8%), il peggiore degli ultimi 10 anni

export totale lariano: 2,4 miliardi di euro (-4,5%; Lombardia -3%; Italia -1,9%)

import totale lariano: 1,4 miliardi di euro (-8,5%; Lombardia -5%; Italia -5,9%)

saldo bilancia commerciale: +1 miliardo di euro (+1,8%)

Cig, fallimenti, protesti (area lariana, prima parte del 2020)

cassa integrazione autorizzata dall’INPS nel 1° trimestre: 2,3 milioni di ore (+55,1%)

cassa in deroga autorizzata dalla Regione (21/4-17/6): 6,6 milioni di ore (più tutta la Cig 2019). 7.900 imprese e 22.600 lavoratori coinvolti

fallimenti e altre procedure concorsuali nel 1° quadrimestre: +6,4%

importo protesti nel 1° trimestre: -51,8%

Il settore del turismo

Nel report un ampio approfondimento è stato dedicato al settore turistico, volano di sviluppo sempre più strategico per l’intero tessuto economico. A presentarlo Giuseppe Rasella, Membro di Giunta Camera di Commercio Como-Lecco con delega a Turismo e Cultura.

Report “Scenari economici e di mercato del territorio lariano favorevoli allo sviluppo di investimenti”

Nel corso della mattinata sono stati anche presentati da Lorenzo Bellicini (Direttore Cresme Ricerche) i dati del focus dedicato al settore immobiliare che, come spiegato, “costituirà il punto di partenza per future iniziative di approfondimento sul tema. Importanti infatti sono le opportunità, le connessioni e le sinergie attivabili tra evoluzione della domanda abitativa, investimenti immobiliari in senso ampio e sviluppo di intere filiere economiche tra cui sicuramente figura quella turistica”. Qui il report completo