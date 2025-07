Crisi aziendali e come gestirle: presentate le linee guida in Provincia

L’incontro presieduto dal consigliere provinciale Pasquini, alla presenza delle associazioni imprenditoriali

“Vista la situazione economica generale, legata anche ai dazi, necessaria la massima attenzione di tutti gli stakeholder”

LECCO – Lunedì, nella sede della Provincia di Lecco, si è riunito il tavolo con le parti sociali lecchesi per la gestione delle crisi aziendali a livello territoriale.

All’incontro, presieduto dal Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini e coordinato dalla Dirigente Cristina Pagano, hanno preso parte i rappresentanti provinciali delle associazioni imprenditoriali Ance, Compagnia delle Opere, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, e dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Lecco.

Durante l’incontro la Dirigente della Direzione Organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano ha presentato il servizio Nucleo Crisi, che rappresenta la naturale evoluzione dell’Unità di gestione crisi aziendali, operativa presso il Centro per l’impiego di Lecco dal novembre 2009.

Sono state illustrate le nuove linee guida di Regione Lombardia per la gestione delle crisi aziendali a livello territoriale, che vedono protagonisti il Tavolo regionale di coordinamento delle crisi, i Nuclei Crisi costituiti presso ciascuna Provincia e le parti sociali (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori), oltre ai consulenti del lavoro che sottoscrivono gli accordi sindacali di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di licenziamento collettivo per l’attivazione delle politiche attive del lavoro per i lavoratori coinvolti nelle procedure.

È stato inoltre presentato il monitoraggio aggiornato delle procedure di CIGS e licenziamento collettivo aperte in provincia di Lecco, che evidenzia alcune situazioni aziendali che potrebbero avere effetti occupazionali negativi.

“Il nostro territorio ha una positiva tradizione di collaborazione in rete per la gestione delle crisi aziendali e degli effetti negativi che ne possono derivare, a partire dal licenziamento dei lavoratori – commenta il Consigliere Antonio Leonardo Pasquini –. Il confronto continuo con le parti sociali e i professionisti che seguono le vertenze è fondamentale per attivare per tempo gli strumenti a disposizione, in particolare le politiche attive del lavoro. I corsi di formazione e i servizi di accompagnamento alla ricerca di una nuova occupazione sono indispensabili per qualificare la professionalità delle persone coinvolte in queste procedure e favorirne il reinserimento professionale. Vista la situazione economica generale, legata anche all’incertezza dei dazi, è necessaria la massima attenzione di tutti gli stakeholder. Da questo punto di vista le nuove linee guida di Regione Lombardia promuovono un lavoro in rete funzionale alla gestione dei casi di criticità”.