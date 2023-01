Crisi energetica e prospettive, tre incontri con il Rotary Lecco

Tra ricerca e crisi energetica: al Politecnico si approfondisce con il Rotary Club Lecco

Tre appuntamenti con gli esperti aperti alla città. Tra gli ospiti la biologa Elena Cattaneo e Chicco Testa, ex presidente di Enel

LECCO – Dopo l’esordio dello scorso anno con “Lecco e il suo territorio: uno sguardo sul futuro” prosegue il progetto del Rotary Club Lecco rivolto alla cittadinanza, per riflettere in questa seconda edizione su un tema di grande importanza e di estrema attualità: la crisi energetica, i suoi impatti sul sistema economico, le prospettive e le strategie per attenuarne gli effetti su imprese e famiglie.

“Continuiamo il ciclo di incontri iniziato durante la presidenza di Maria Venturini, con un programma che vuole approfondire un problema vitale per l’economia e il sistema produttivo del nostro territorio” ha spiegato l’attuale presidente Andrea Ascani Orsini.

Il Rotary Club in collaborazione con l’associazione La Semina e UniverLecco, oltre che con la partecipazione della Camera di Commercio e il patrocinio di Comune, Provincia e Fondazione Comunitaria per il Lecchese, propone tre appuntamenti che si svolgeranno nell’aula magna del Politecnico di via Previati, con autorevoli esperti sulla tematica in oggetto.

Il primo degli incontro dal titolo “Scenari energetici tra difficoltà e opportunità per le imprese” è in programma il giorno 1 febbraio, alle 18,15, e vedrà relatori Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente) insieme al prof. Massimo Beccarello, docente di Economia Industriale all’università Bicocca di Milano.

Il secondo incontro “Armarsi di scienza” si svolgerà invece il 27 febbraio e vedrà la partecipazione della senatrice Elena Cattaneo, biologa e ricercatrice di fama internazionale, e con lei Stefano Covino, per approfondire la cultura scientifica in senso lato come addestramento a buon modo di ragionare, da applicare a tutti gli ambiti per affrontare questo periodo storico.

Infine il 27 marzo chiude la rassegna l’appuntamento “Strategie energetiche, soluzioni e nuovi comportamenti sociali” con il prof. Chicco Testa, docente già presidente di Legambiente e parlamentare, ex amministratore delegato di Enel, e con lui Diego Gavagnin, fondatore del Quotidiano Energia.

“Si tratta di serate ad ingresso libero e aperte a tutta la cittadinanza, specialmente il mondo imprenditoriale è invitato a prendervi parte e anche i giovani, che sono il futuro, anche per questo è stato scelto il Politecnico come sede degli incontri” ha sottolineato Ascani Orsini.

L’obiettivo “é quello di portare conoscenza alla cittadinanza in un periodo particolarmente significativo – ha rimarcato Pierangelo Marucco dell’associazione La Semina – usciamo da anni che hanno cambiato il paradigma del nostro vivere: non solo la crisi pandemica che ha messo in discussione i rapporti interpersonali, ma anche la guerra in Ucraina, le difficoltà della democrazia nell’Occidente. I nostri territori vivono delle trasformazioni radicali, vogliamo fare chiarezza sugli scenari e offrire delle prospettive. Il rapporto ricerca-scienza è il motore del nostro Paese e le scelte strategiche sono il quadro in cui dobbiamo muoverci”.