Crisi energetica: quali soluzioni? Appuntamento venerdì con il Rotary

Venerdì 27 marzo, alle 18.30, il convegno alla sede di Lecco del Politecnico

Con Chicco Testa e Diego Gavagnin ci si interrogherà sulla crisi dell’energia e sulle strategie da mettere in campo

LECCO – L’inverno 2022/23 si avvia alla conclusione e i timori sulle disponibilità del gas sembrano lontani e anche i prezzi hanno cominciato a scendere: possiamo quindi ritenere che il peggio sia passato e la crisi sia terminata? Come ha reagito il sistema paese “Italia” a questo importante shock esogeno? Quali le conseguenze per le imprese e quali dal punto di vista sociale?

Sono le domande che saranno affrontate nel convegno “Strategie energetiche, soluzioni e nuovi comportamenti sociali” che è parte del ciclo di conferenze “(La crisi energetica: problemi e prospettive per il territorio lecchese”) organizzato dal Rotary Club Lecco per l’anno 2023 in collaborazione con L’Associazione La Semina e con importanti patrocini e collaborazioni.

Siamo difronte ad un cambiamento di paradigma che prevede un ruolo più attivo dei consumatori che diventano prosumer? Le comunità energetiche sono una opportunità in questo senso? Ma soprattutto quale è la lezione in termini di politica industriale per il nostro paese?

Se ne parlerà con Chicco Testa (Giornalista, Manager, Presidente di Assoambiente) e Diego Gavagnin (Conferenza GNL, Conferenza CSE) con Marco Canzi coordinatore dell’incontro in rappresentanza del Rotary Club Lecco

I due ospiti, esperti del settore, aiuteranno il pubblico a districarsi in queste tematiche complesse ma che ci riguardano da vicino. Appuntamento per venerdì 27 marzo, alle 18,30, nell’aula magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.