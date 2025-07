CST Lecco, piano fabbisogno 2026: conclusa la raccolta delle esigenze digitali degli enti aderenti

L’obiettivo è stato pianificare in modo preciso e strategico l’erogazione dei servizi informatici e digitali

LECCO – Il Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco ha completato la rilevazione dei fabbisogni degli enti aderenti per il 2026, con l’obiettivo di pianificare in modo mirato e strategico l’erogazione dei servizi informatici e digitali.

Agli enti aderenti è stato chiesto di indicare i servizi di interesse, tra cui connettività, antivirus, posta elettronica, gestione dei domini, applicativi gestionali (PaDigitale, Halley, Maggioli, ApKappa) e quelli forniti direttamente dal partner privato.

Una volta raccolti i fabbisogni, il CST ha analizzato le schede trasmesse da ciascun ente per verificare la coerenza delle richieste, la completezza dei dati e il rispetto delle linee guida ANAC, con particolare attenzione al principio di infungibilità degli applicativi gestionali.

Sulla base dei fabbisogni raccolti, il CST formalizzerà i contratti con i fornitori di servizi e predisporrà il bilancio di previsione delle spese per il prossimo anno, ripartendo i costi tra gli enti in base ai servizi selezionati. Per quanto riguarda le spese generali di infrastruttura e gestione, la suddivisione sarà calcolata in base al numero di postazioni PC.

“La presentazione del piano dei fabbisogni annuale – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato al Cst Luca Caremi – rappresenta un momento importante in cui gli enti aderenti hanno la possibilità di evidenziare le proprie esigenze e soprattutto essere da stimolo per l’evoluzione dei servizi offerti dal Cst”.

Infine, Alessandra Hofmann e Luca Caremi concludono: “La Provincia di Lecco, in qualità di Casa dei Comuni, promuove una sempre maggiore partecipazione degli enti del territorio per costruire un servizio efficiente e sempre più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico”.