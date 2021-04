Webinar di Confartigianato Lecco il prossimo 5 maggio

LECCO – Se c’è una cosa che oggi vale quanto o più dell’oro, ormai lo sappiamo, sono i nostri dati. Le aziende se li contendono per attività di marketing e a suon di mail, sms e cookies siamo bersagliati da attività promozionali più o meno in target con le nostre esigenze. Fin qui il disturbo, a volte molesto, della nostra privacy. Ma c’è chi si spinge oltre, con vere e proprie truffe online e attacchi informatici a danno delle aziende.

Come proteggere i nostri dispositivi e quello che di prezioso contengono? Con la cybersecurity – sicurezza informatica- ovvero l’insieme di tecnologie, strumenti e procedure impiegati per proteggere i sistemi informatici da violazioni da parte di soggetti terzi (hackers) con finalità criminali oppure per evitare la perdita o il danneggiamento di dati, informazioni, software, attrezzature, macchinari, dovute a malfunzionamenti accidentali, si pensi ad esempio ad un incendio del server aziendale.

“Oggi le implicazioni della cyber security data la vastissima diffusione di dati e informazioni digitali sono talmente estese che è impossibile definire una casistica completa – spiega Stefano Vassena, di AB Z Soluzioni Informatiche Srl, impresa associata a Confartigianato Imprese Lecco. Ma se dovessimo considerare quali sono le minacce e le conseguenze legate alla violazione del sistema informatico di una micro piccola impresa, direi che tra i casi più frequenti troviamo gli attacchi dolosi, tra cui malware, ransomware, social engineering–phishing, il Man-in-the-Middle, Distributed Denial of Service (DDoS). Esistono poi i danni involontari come il crash dei sistemi operativi o il caso di un semplice blocco di un software”.

“Quando si parla di sicurezza informatica sono tante le domande che ci poniamo – aggiunge Paolo Grieco, responsabile Innovazione di Confartigianato Imprese Lecco – Basta l’antivirus per proteggermi? Ho ricevuto una mail sospetta, cosa devo fare? Come posso gestire le password? È importante avere i backup della mia struttura informatica? A tutti questi quesiti e più in generale a come proteggersi dagli attacchi informatici risponderemo nel webinar – aperto a tutti – dedicato alla tematica organizzato dall’Associazione mercoledì 5 maggio alle 17.30. Le iscrizioni si raccolgono sul sito artigiani.lecco.it sezione eventi. Ricordo che l’iniziativa rientra nel progetto “#IMPRESAVALOREARTIGIANO – NETWORK DIH CONFARTIGIANATO”, finanziato a valere sul Bando “HUB – Sostegno all’accesso delle PMI all’innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i Digital Innovation Hub” di Regione Lombardia”.