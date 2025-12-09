Cybersicurezza delle imprese, protocollo d’intesa tra Confindustria Lecco e Sondrio e Polizia

Prevenzione e contrasto dei crimini informatici

“Investire nella sicurezza informatica significa proteggere il nostro patrimonio di conoscenze e garantire continuità produttiva”

LECCO – Questa mattina, presso la Questura di Sondrio, la Polizia di Stato e Confindustria Lecco e Sondrio hanno stipulato un Protocollo di collaborazione finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici. L’accordo si colloca nel solco delle iniziative, promosse dal Ministero dell’Interno, tese al costante e continuo potenziamento dell’attività di prevenzione delle minacce cyber contro le infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema-paese.

Alla presenza del Questore di Sondrio Sabato Riccio e del Questore di Lecco Stefania Marrazzo, il Protocollo è stato siglato da Manuela De Giorgi, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, e da Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i firmatari attraverso la condivisione e l’analisi di informazioni rilevanti per la prevenzione e il contrasto di attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche delle imprese associate.

Il fulcro di tale sinergia è rappresentato dalla circolarità informativa e dalla tempestività delle comunicazioni, nella consapevolezza che lo scambio puntuale delle rispettive conoscenze sulle minacce cyber – attuali ed emergenti – costituisca un fattore determinante per la definizione e l’attuazione di efficaci interventi operativi in situazioni di emergenza.

La tutela delle infrastrutture digitali, compito istituzionalmente attribuito alla Polizia di Stato, riveste un ruolo centrale nell’intesa. Essa si esprime non solo attraverso l’adozione di standard di sicurezza condivisi e tecnologicamente avanzati, ma anche mediante un significativo investimento nello sviluppo delle competenze. In tale prospettiva, assume un’importanza strategica la formazione erogata dagli specialisti della Polizia Postale all’Associazione di categoria e, attraverso quest’ultima, alle singole imprese.

Il Questore di Sondrio Sabato Riccio: “La firma del Protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Confindustria Lecco e Sondrio rappresenta un passo fondamentale nella difesa del nostro tessuto economico dagli attacchi informatici, una minaccia sempre più frequente e sofisticata. Il Protocollo si inserisce nelle iniziative promosse dalla Polizia di Stato per rafforzare la cultura della sicurezza digitale e prevenire fenomeni criminali che, sempre più spesso, colpiscono aziende di ogni dimensione. La sicurezza cibernetica è oggi un tema strategico per la tutela del nostro sistema economico. Attraverso questo Protocollo intendiamo rafforzare la capacità di prevenire e contrastare gli attacchi informatici, supportando le imprese con strumenti aggiornati, formazione qualificata e un dialogo diretto con la Polizia di Stato. Ringrazio Confindustria Lecco e Sondrio per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Questo protocollo è un esempio concreto di sinergia istituzionale a beneficio dell’intera comunità economica provinciale. Proteggere le imprese significa proteggere lo sviluppo, il lavoro e la prosperità del nostro territorio”.

Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo: “La cyber security rappresenta oggi una priorità se si considera il repentino e veloce processo evolutivo che interessa il cyberspazio nel contesto imprenditoriale. Quando in ballo è il futuro delle aziende, che rischia di essere compromesso da un danno di reputazione, produttivo ed economico che scaturisce da ogni attacco digitale, diventa quanto mai strategico e necessario fare ricorso a chi si occupa con professionalità di cyber sicurezza e quindi alla Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, il cui apporto mira a garantire la continuità operativa, la protezione dei dati e la fiducia dei clienti ed è proprio questo l’obiettivo del protocollo”.

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari: “La collaborazione con la Polizia di Stato attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa rappresenta un passo decisivo per rafforzare la cybersicurezza delle imprese locali, sempre più esposte a minacce informatiche in rapida evoluzione. La prevenzione e il contrasto ai crimini digitali sono priorità fondamentali per le aziende: investire nella sicurezza informatica significa proteggere il nostro patrimonio di conoscenze e garantire continuità produttiva. Uno degli elementi dell’accordo è la formazione che, affiancata alla condivisione di informazioni e alla segnalazione tempestiva delle emergenze, diventa strumento essenziale per aumentare la capacità di risposta del sistema produttivo. Rivolgiamo un sincero ringraziamento alle Forze dell’ordine, che con le loro competenze sostengono attivamente il mondo economico”.

Il Dirigente del COSC Lombardia Manuela De Giorgi: “L’Accordo raggiunto, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici, si fonda sul principio della sicurezza partecipata, valorizzando una collaborazione sempre più stretta tra settore pubblico e privato e promuovendo una transizione digitale responsabile, matura e sicura. Confidiamo che la sinergia tra la Polizia Postale e Confindustria Lecco e Sondrio produca risultati concreti e tangibili nella tutela delle imprese dalle minacce cyber. Il Protocollo, imperniato sullo scambio strutturato di informazioni e sulla condivisione di best practice operative, mira inoltre a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo delle due province di fronte a una criminalità informatica in continua evoluzione. Tale percorso sarà ulteriormente sostenuto dall’organizzazione di attività formative congiunte, finalizzate ad accrescere la consapevolezza del rischio cibernetico”.