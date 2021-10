Da Confartigianato solidarietà alla Cgil per le violenze di Roma

LECO – Confartigianato esprime alla Cgil piena solidarietà e condanna il vile attacco alla sua sede. “Quanto avvenuto – sottolinea in una nota la Confederazione – rappresenta una pagina buia della storia italiana. Un attentato alla democrazia che non ci può lasciare indifferenti. I fatti di Roma ci riportano indietro a tempi che non vogliamo più rivivere. Auspichiamo misure nette ed esemplari a dimostrazione che non ci può essere tolleranza verso qualsiasi forma di violenza”.