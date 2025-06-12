Da Lecco alla tv: la scalata di Martina Panzeri nel fashion system

Modella e fotomodella lecchese, classe 1996, racconta la sua storia iniziata dal concorso Miss Riviera di Rimini

Progetti futuri? “Aprire un’agenzia di moda per sostenere e guidare le giovani ragazze in questo mondo”

LECCO – Quando ha partecipato a Miss Riviera a Rimini nel gennaio del 2023, Martina Panzeri non immaginava che quella sarebbe stata la scintilla capace di accendere un percorso nel mondo dello spettacolo. Lecchese, classe 1996, Martina si è avvicinata a questo universo per caso, ma da allora non si è più fermata.

Il concorso romagnolo le ha aperto le porte a un’opportunità che ha segnato una svolta: un progetto fotografico interamente dedicato a lei, nato dagli scatti del fotografo milanese Fabio Oriani, sostenuto e pubblicato dalla Canon Italia. Un’esperienza, racconta oggi, che “ha rappresentato uno spartiacque, permettendomi di scoprire e valorizzare le mie doti artistiche, dalla presenza scenica al talento recitativo”.

Il volto di Martina è poi comparso in cortometraggi, spot pubblicitari pensati per i social e anche in alcune comparse televisive sulle reti Mediaset. Un percorso intenso, fatto di passi concreti, shooting fotografici professionali e collaborazioni che ne hanno consolidato l’immagine e l’identità artistica. Chi la segue sui social può ritrovare lì molti dei suoi lavori, a conferma di una presenza che cresce non solo in quantità, ma anche in consapevolezza.

Nel 2024 ha deciso di misurarsi con nuovi traguardi, entrando nelle selezioni di Miss Italia e centrando le finali di due concorsi nazionali in vista del 2025: Miss Universo Italia e Miss Reginetta del Web, quest’ultimo promosso dalla talent scout televisiva Rossella Rauso, volto noto negli ambienti Mediaset.

Oggi Martina lavora come modella e fotomodella, ma guarda avanti con un obiettivo preciso: “Aprire un’agenzia di moda per sostenere e guidare le giovani ragazze che vogliono entrare in questo affascinante ma complesso mondo”. Un sogno che parla di ritorno, di restituzione, di un desiderio di creare qualcosa di concreto partendo dalla propria esperienza personale.

La sua storia, infatti, è anche un percorso umano, fatto di crescita e di riscatto. “Mi sono avvicinata solo negli ultimi anni a questo mondo – racconta – solo perché ho scoperto tardi le mie potenzialità. Ma grazie ai concorsi ho trovato il coraggio di mettermi in gioco. È stato un percorso di crescita personale che mi ha aiutata ad acquisire autostima e consapevolezza come donna e come persona, non solo per valorizzare le doti fisiche e la bellezza ma anche e soprattutto il carattere e la personalità. Questo mi aiuterà in futuro ad affrontare ogni sfida che la vita mi metterà di fronte”.

Determinazione, talento e una voglia sincera di costruire. Martina Panzeri non è solo un volto nuovo dello spettacolo: è un esempio di come anche un’occasione nata per caso possa diventare il punto di partenza di una storia autentica.