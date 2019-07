Dai piani d’Erna al centro città, buyer Europei a spasso per Lecco

Un gruppo di tour operator ha scoperto la città

Dalle montagne al lago: “wow” è la risposta in tutte le lingue

LECCO – Nove operatori europei, selezionati da Explora, hanno visitato la città e scoperto quanto il territorio ha da offrire ai turisti.

Explora, la DMO di Regione Lombardia, Lariofiere, braccio operativo della Camera di Commercio di Como–Lecco e della rinnovata Cabina di Regia per il Lago di Como, è stata incaricata di organizzare l’esperienza rivolta ai rappresentanti di aziende turistiche provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Olanda, individuando le offerte più emblematiche di Lecco.

Una scelta specifica, che ha permesso di mostrare agli operatori un volto del Lago di Como meno conosciuto ma percepito come autentico. Il tour infatti ha mostrato la bellezza della natura e della montagna, con la prima tappa al belvedere dei Piani d’Erna: lo stupore del gruppo non si è fatto attendere.

“Non cerchiamo grandi hotel, i nostri clienti individuali vogliono pace e strutture con panorami mozzafiato. Qui è perfetto, perché sono ad un passo da Milano e non vogliono più andare a Parigi!”

Il rientro verso la città è stato effettuato in sella di una e-bike, valorizzando quindi anche la componente sportiva del territorio. Senza far mancare un buon gelato, il gruppo ha attraversato il centro storico, scoprendo la bellezza della semplicità di una passeggiata che li ha portati in riva al lago.

Alla Canottieri Lecco aperitivo e cena al tramonto, dove il feedback di un’operatrice tedesca è stato “è bellissimo qui: nella semplicità del lago e delle montagne, ci rilassa anche solo a guardarle. I miei clienti cercano relax, natura e qualità”.

In questo primo esperimento, Lariofiere centra l’obiettivo di promozione in sinergia con gli obiettivi regionali, mostrando le proprie capacità di coordinamento, di lettura del mercato e di relazione con la destinazione.