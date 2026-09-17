Nel 2027 il Governo abolisce il bollo per le auto medio-piccole e per le moto

In Consiglio dei Ministri il provvedimento per le auto fino a 80 kW e per motocicli e ciclomotori

Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione, interessati 14,5 milioni di veicoli

LECCO – E’ stata approvata in queste ore in Consiglio dei Ministri l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, quelle usate in gran parte dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione è estesa anche ai motocicli. Secondo la bozza del decreto legge, la cancellazione del bollo dovrebbe riguardare le autovetture con potenza fino a 80 kW, circa 109 Cv. L’agevolazione sarà riconosciuta una sola volta per ciascuna persona, anche nel caso in cui il proprietario disponga di più mezzi che rientrano nei requisiti.

La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L’esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

L’agevolazione, come detto, sarà riconosciuta una sola volta. Per le automobili, dunque, qualora siano presenti diversi veicoli ammessi al beneficio, l’esenzione si applicherebbe esclusivamente a quello con la potenza più bassa. Se due o più vetture avessero lo stesso numero di kW, verrebbe presa in considerazione quella che, senza l’agevolazione, avrebbe comportato il pagamento del bollo di importo inferiore.

L’agevolazione tocca anche motocicli e ciclomotori, anche in questo caso il beneficio sarà limitato a un solo mezzo. Se il proprietario possiede più motocicli che rispettano i requisiti, sarà scelto quello con la minore potenza; a parità di kW, l’esenzione riguarderà il veicolo per il quale il bollo ordinario sarebbe stato più basso. Per i ciclomotori, invece, il criterio di selezione cambia: tra quelli che possono beneficiare dell’agevolazione verrà individuato il mezzo con la data di prima immatricolazione più lontana nel tempo. Anche in questo caso il beneficio sarà limitato a un solo mezzo. Se il proprietario possiede più motocicli che rispettano i requisiti, sarà scelto quello con la minore potenza; a parità di kW, l’esenzione riguarderà il veicolo per il quale il bollo ordinario sarebbe stato più basso.

Per ora il taglio vale solo per un anno, ma poi sarà strutturale. Dal Governo, infatti, hanno fatto sapere come il decreto legge possa prevedere solo misure emergenziali, e per questo è stato indicato il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2027. La misura sarà confermata e stabilizzata nella prossima legge di Bilancio.