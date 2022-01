Presentato il nuovo ricco catalogo dei corsi del Cat Confcommercio Lecco

Tante proposte a supporto del lavoro per i professionisti ma anche della creatività per i cittadini interessati

LECCO – Ripartono i corsi della Confcommercio di Lecco che, a dire il vero, non si sono mai fermati: anche durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, l’attività di formazione proposta dell’associazione dei commercianti è proseguita on line per poi riprendere con le lezioni in presenza appena è stato possibile.

“Arriviamo da due anni difficili e l’ambito formativo ne ha inevitabilmente risentito – spiega il direttore di Confcommercio, Alberto Riva – nel 2020 ci siamo organizzati in modo tempestivo per garantire corsi on line e nel 2021 la situazione è stata la stessa per la prima metà dell’anno. Questo ha significato anche un lieve calo di fatturato nel 2020, ma lo scorso anno siamo tornati ai livelli del 2019. E’ un buon inizio e speriamo che il 2022 possa premiare ancora l’impegno della nostra struttura di formazione, il Cat Confcommercio, che cerca sempre le soluzioni migliori per assecondare le richieste delle nostre aziende associate”.

Come ogni anno, il catalogo si divide in due parti: i corsi di formazione obbligatoria per le imprese (sicurezza, igiene e sanità, privacy, corsi abilitanti e corsi regolamentati) e corsi rivolti ad un pubblico più vasto, dal negoziante al privato cittadino, che spaziano su argomenti molto differenti tra loro, dall’ambito del lavoro a quello della creatività.

Rientrano tra i corsi pensati per gli operatori del commercio le proposte legate al digitale, ovvero di comunicazione e social network, marketing e e-commerce, ma anche consulenza di immagine e personal shopper, i corsi tecnici come contabilità e gestione di costi della ristorazione, accesso agli atti e conformità urbanistica, paghe e contributi.

“E’ una proposta formativa ricca di momenti di supporto, con scopo aggiornare e migliore professionalità e le competenze degli addetti ai lavori” sottolinea Chiara Silverij, coordinatrice dei corsi di Cat Confcommercio Lecco.

Ci sono poi corsi d’interesse per i professionisti del settore ma aperti anche al cittadino che si vuole mettere alla prova, come quello di inglese per accogliere il turista e quelli legati al mondo del bar (caffetteria di base, il cappuccino e il suo mondo, il vino per tutti, filter coffee) quelli di cucina e pasticceria per tutti (torte al cioccolato, il menù di Pasqua, il mondo dei lievitati, la pasta fresca e i suoi ripieni, pasticceria contemporanea, dolci che passione, le carni bianche, finger food per Natale). Previsto anche un corso di cucina per bambini. Una sezione è invece dedicata agli operatori della ristorazione (sapori e pesci del lago, dessert al piatto).

“Tra i corsi più richiesti c’è quello di paghe e contributi, quelli legati al digitale che interessano anche le piccole attività che vogliono promuoversi in rete – spiega Silverij – e da quando abbiamo ripreso le lezioni in presenza c’è stata una forte richiesta sui corsi di cucina e pasticceria”.

A questi si aggiunge un pacchetto di ben 300 corsi on line ‘pronti all’uso’, acquistabili direttamente dal sito dell’associazione e fruibili in autonomia entro sei mesi dall’acquisto. In lista si possono trovare sia corsi obbligatori per le aziende (Igiene, Haccp, Sicurezza, Formazione Covid 19) e anche per migliorare le proprie capacità professionali (comunicazione, marketing, public speaking, informatica, lingue straniere). Al termine del corso on line viene rilasciato un attestato equivalente a quello di un corso in presenza.

“Crediamo molto nella formazione – sottolinea Angelo Belgeri, presidente di Cat Confcommercio Lecco – soprattutto per il ritorno di soddisfazione che abbiamo dai nostri associati, i quali riescono a mettere in pratica gli elementi acquisiti durante i corsi per migliorare la propria attività. Dedicare del tempo alla formazione è importante sia per gli imprenditori che per i collaboratori di un’azienda, migliorare sé stessi aiuta non solo la propria crescita professionale ma anche quella propria attività”.