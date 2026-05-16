Daniele Riva confermato presidente di CEnPI: cresce il consorzio energia di Confartigianato

Il dirigente di Confartigianato Lecco guiderà il consorzio nazionale per il terzo mandato dopo l’approvazione del bilancio 2025

Fatturato oltre i 10 milioni di euro, più di 80mila punti di fornitura gestiti e forte crescita dei clienti domestici e business negli ultimi anni

LECCO – Daniele Riva è stato confermato alla guida di CEnPI, il consorzio nazionale dedicato all’energia promosso dal sistema Confartigianato. La decisione è arrivata dall’Assemblea dei Soci che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025 e rinnovato per acclamazione il Consiglio di Amministrazione nel segno della continuità gestionale.

Presidente della Categoria Fabbri e Carpentieri di Confartigianato Imprese Lecco e titolare della Cremonini srl, Riva si appresta così a iniziare il terzo mandato alla guida del consorzio.

A sostenere la riconferma sono anche i numeri illustrati durante l’assemblea, che fotografano una crescita significativa registrata negli ultimi anni. I soci sono passati da 59 a 66, mentre il fatturato è cresciuto da 6,7 milioni a oltre 10,4 milioni di euro, con un incremento del 55,5%.

In aumento anche il numero dei clienti business, saliti da 19.179 a 23.870 (+24,4%), mentre quelli domestici sono passati da 30.331 a 57.007, con una crescita dell’87,9%. Oggi CEnPI gestisce oltre 80mila punti di fornitura, 47 milioni di metri cubi di gas naturale e più di 500 milioni di kWh di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili certificate.

“Quelli approvati dall’Assemblea sono numeri importanti, che confermano la bontà del lavoro svolto in questi anni”, commenta Daniele Riva, sottolineando il valore del consorzio “sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo associativo”.

Riva evidenzia inoltre la crescita registrata nel comparto domestico: “Le persone trovano sul territorio interlocutori reali, tecnici preparati e sedi fisiche a cui rivolgersi. È un valore aggiunto che fa la differenza sia per i privati sia per le aziende”.

Nel suo intervento il presidente di CEnPI si sofferma anche sul mercato energetico e sulla scelta di mantenere una proposta legata al prezzo variabile: “In una fase caratterizzata da forte volatilità e continui cambiamenti del mercato energetico, abbiamo ritenuto più prudente evitare soluzioni che avrebbero potuto rivelarsi penalizzanti nel medio periodo”.

Accanto a Riva vengono citati anche il vicepresidente Amleto Impaloni e il coordinatore operativo Carlo Piccinato, segretario di Confartigianato Lombardia.

“Per Confartigianato Imprese Lecco è motivo di orgoglio vedere un nostro dirigente alla guida di una realtà nazionale strategica per il sistema associativo”, commenta il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Davide Riva. “La conferma di Daniele Riva premia il lavoro svolto in questi anni e la capacità di costruire un progetto credibile e una crescita concreta”.