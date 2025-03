Dazi Usa, Coldiretti: “Con dazi al 25% stangata anche per il cibo lombardo”

Gli Stati Uniti sono il primo partner extra-UE per l’agroalimentare regionale

LECCO – “Un dazio del 25% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbe comportare un aumento dei costi per i consumatori americani fino a oltre 250 milioni di euro solo per cibo e bevande made in Lombardia. Per l’intero settore agroalimentare italiano, l’impatto potrebbe arrivare fino a 2 miliardi di euro, secondo un’analisi della Coldiretti basata su dati Istat”. Questo è quanto afferma la Coldiretti provinciale in risposta alla minaccia del presidente degli Stati Uniti di imporre tariffe aggiuntive sulle merci europee.

“Per l’agroalimentare lombardo – precisa il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi – gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato di sbocco dopo quelli di Francia e Germania, ma sono il primo partner extra UE. Se i dazi dovessero interessare l’intero agroalimentare italiano, si corre il rischio di una vera e propria stangata, che farebbe calare gli acquisti da parte dei consumatori americani”.

“Tra i prodotti agroalimentari lombardi più esportati negli Stati Uniti – prosegue la Coldiretti interprovinciale sulla base dei dati Istat – ci sono le bevande, i prodotti lattiero-caseari, le carni lavorate e i prodotti a base di carne, i prodotti da forno, gli oli e i grassi vegetali e animali”.

“L’imposizione dei dazi sulle nostre esportazioni agroalimentari è uno scenario che ci preoccupa – continuano da Coldiretti – Per questo crediamo che debbano essere messe in campo tutte le necessarie azioni diplomatiche per scongiurare una guerra commerciale che danneggerebbe cittadini e imprese europee e americane”.

“Resta da capire quale potrebbe essere la ritorsione dell’Unione Europea all’eventuale imposizione dei dazi Usa – conclude Coldiretti – Alla mossa della prima presidenza Trump, l’Europa aveva risposto apponendo tariffe aggiuntive del 25% su una serie di prodotti simbolo del made in Usa agroalimentare come ketchup, formaggio cheddar, noccioline, cotone e patate americane, oltre a salmone, noci, pompelmi, vaniglia, frumento, tabacco, cacao, cioccolato, succhi di agrumi, liquori come vodka e rum”.