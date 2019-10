Decima edizione del Master gratuito di Lecco100: opportunità per giovani talenti

Torna il Master di Lecco100 rivolto a giovani talenti

Iscrizioni aperte, il corso 2020 inizierà a febbraio

LECCO – Come annunciato nelle scorse settimane, sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del Master gratuito organizzato dalla associazione Lecco100 e rivolto a giovani talenti. Le persone interessate a iscriversi a questo Master comportamentale di management possono inviare il proprio curriculum a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione. Il corso 2020 partirà nel mese di febbraio per concludersi poi a giugno.

“In dieci anni il mondo è cambiato – evidenzia Alessio Sperlinga, anima del Master e docente fin dalla prima edizione – Ci sono delle tendenze che mi piace sottolineare: l’abitudine all’incertezza, il protagonismo, l’accettazione e la velocità. Parto dal primo punto: i nostri allievi di 10 anni fa erano ancora orientati a un’occupazione stabile, oggi accettano senza problemi i lavori intermittenti o comunque anche coloro che hanno qualifiche importanti e lavori di livello non si impressionano più di tanto per i periodi di disoccupazione o per i contratti a termine.​ Un secondo aspetto è invece quello del protagonismo: i ragazzi che oggi si iscrivono al master sono più consapevoli di quello che vogliono, hanno aspettative che vanno al di là del conoscere imprenditori e acquisire competenze trasversali, si mettono in gioco con una apertura mentale sfidante e mettono in discussione apertamente sia i docenti che se stessi”. Poi continua: “Guardando dal lato dei docenti rimarco il tema dell’accettazione: gli imprenditori che testimoniano in aula la loro storia personale e professionale sono sempre stati molto disponibili a raccontarsi anche emotivamente, oggi più che mai senza remore nell’esporre le criticità e gli errori che li rendono ancora più veri nelle loro narrazioni.​ Ed è importante anche il tema della velocità, una vera sfida per i docenti per quanto riguarda la varietà di cambiamenti in ogni singolo argomento trattato “.​

“Lecco100 è sicuramente uno strumento importante e facilitante per i giovani che, finita l’università, intendono entrare non solo nel mondo del lavoro, ma anche in quello degli “adulti” – aggiunge Angelo Cortesi, imprenditore e da sempre sostenitore del Master – Accanto a strumenti prettamente funzionali e finalizzati ad aumentare le competenze tecniche, negli ultimi anni abbiamo inserito nel percorso del Master temi che riguardano la sfera personale e comportamentale dei partecipanti, mettendo in risalto come i nostri comportamenti impattano sugli altri, sulla società, sull’ambiente”. E aggiunge: “Il Master educa non solo i discenti, ma in un’interazione particolare che si sviluppa in aula, anche i docenti: sono convinto che i ragazzi “tireranno fuori” (saranno educati) perché durante il Master abbiamo “messo dentro” qualcosa di importante e di diverso”. Poi conclude: “Le lezioni in aula, partendo dalle esperienze degli imprenditori, trattano di argomenti oggi non più eludibili come la sostenibilità declinata in tutte le salse, la responsabilità nella gestione delle imprese, un’economia che guardi più all’uomo e meno a quello che si mette in tasca. Tutto questo porta i ragazzi a un’apertura mentale che li aiuta a mettersi in discussione per arrivare ad una consapevolezza nuova: il mondo non cambierà e non migliorerà senza l’impegno di ognuno di noi”.