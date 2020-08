Decreto Rilancio, a Lecco oltre 2,5 milioni di contributi

Il Decreto Rilancio varato dal Governo prevede la ripartizione di 3,5 miliardi di euro

Ecco i contributi stanziati per i comuni della Provincia di Lecco

LECCO – Corposi contributi per i Comuni della Provincia di Lecco sono in arrivo attraverso il Decreto Rilancio che ha previsto la ripartizione di fondi per 3,5 miliardi di euro agli enti territoriali.

Al comune capoluogo, Lecco, andrà un contributo di oltre 2 milioni di euro. Risorse che daranno respiro alle casse comunali, già in difficoltà e duramente provate dall’emergenza Covid.

“Nei mesi scorsi, troppo spesso il Governo è stato ingiustamente accusato di non aver garantito un valido sostegno ai Comuni – ha commentato il consigliere regionale Raffaele Erba (M5S) – Grazie al Fondo previsto dal Decreto Rilancio, ma non solo, riusciremo a corrispondere un forte supporto agli enti più vicini ai cittadini affinché nessun Comune risulti penalizzato dalla grave crisi sanitaria e vengano regolarmente garantiti tutti i servizi essenziali per la collettività”.

“Non bisogna dimenticare l’importanza di tutte le misure introdotte per aiutare gli italiani a superare la crisi, primo fra tutti il Bonus Risparmio Energetico 2020 che permetterà di ottenere una detrazione al 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici” ha concluso Erba.

QUI LA TABELLA CON TUTTI I CONTRIBUTI DESTINATI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO