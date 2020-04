Difesa consumatori, l’ADOC di Lecco riapre lo sportello telefonico

LECCO – Dal 16 aprile lo sportello A.D.O.C è stato riaperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30.

La sede, vista la situazione emergenziale di pandemia, rimarrà chiusa, ma sarà possibile per qualsiasi dubbio o informazione contattare telefonicamente il numero: 347 3358395, oppure mandare una e-mail a: adoclecco@adocnazionale.it .

Risponderà Nikolina, volontaria del Servizio Civile Universale impegnata nel progetto FARAI (Famiglia; Ambiente; Responsabilità; Anziani; Informazione), che potrà consultarsi con gli esperti/conciliatori/consulenti della rete di ADOC Lombardia per dare una risposta ai quesiti.

L’ufficio risponde in merito a :bollette; fatture; mutui; rimborsi; tasse; sanzioni o per offrire ascolto a quanti vivono la solitudine in queste giornate di pandemia e di isolamento.