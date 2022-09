Giornata di formazione organizzata da Confartigianato presso la sede di Volcano High a Lecco

“Anche il ‘Sistema Casa’ deve mettere in circolo nuovi modelli green che non possono prescindere dall’accelerazione della digitalizzazione dei processi”

LECCO – “BIM4Ren. La digitalizzazione del Comparto Costruzioni, il ruolo del BIM” questo il titolo della giornata di formazione che si è svolta oggi, mercoledì 14 settembre, nella sede di Volcano High presso Centro Le Meridiane di Lecco. La giornata formativa è stata organizzata da Confartigianato Imprese e European Builders Confederation (EBC), con la collaborazione di Confartigianato Imprese Lecco e dell’Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia dei decoratori, dei Pittori e Attività Affini (ANAEPA). L’evento ha richiamato imprese del comparto costruzioni, professionisti, Ordini e Collegi, amministrazioni territoriali e studenti di vari livelli e ha visto la partecipazione di professionisti collegati da tutta Europa.

“Durante questa giornata di formazione internazionale, avremo modo di analizzare più approfonditamente lo stato dell’arte del comparto delle Costruzioni, che in provincia di Lecco gioca un ruolo fondamentale e trainante dell’intera economia. Lo faremo guardando al futuro, a come le nostre professionalità sono chiamate ad evolversi in un mondo sempre più digitalizzato – ha detto in apertura di lavori il presidente Daniele Riva -. Parto da questi numeri: il “Sistema Casa” in Lombardia conta 193mila imprese, di cui due su cinque sono artigiane. Il 90,8% di queste appartengono al comparto delle Costruzioni, mentre il restante 8,7% a quello manifatturiero (produttori di prodotti in legno, terracotta, calcestruzzo, gesso, elementi in metallo e tagliatori di pietre). Queste imprese danno lavoro a 444mila addetti. Nella provincia di Lecco le imprese del Sistema Casa sono oltre 6.300, di cui circa la metà artigiane”.

“Un sistema che nel post-pandemia, nonostante le continue incertezze legislative, ha saputo ripartire con grande slancio grazie ai bonus messi a disposizione dal Governo – ha continuato Riva -. Un volano, in particolare quello del Superbonus 110, che tuttavia oggi si scontra con un quadro internazionale allarmante dovuto ai rincari di energia e gas e all’impennata dei costi delle materie prime, che stanno diventando introvabili“.

Il miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese diventa quindi più che mai il vero nodo cruciale su cui gli imprenditori devono agire sì in termini di maggior attenzione allo spreco, ma soprattutto introducendo modifiche al modo di produrre, comunicare, distribuire e così via: “Anche il Sistema Casa è stato travolto dall’insieme dei cambiamenti dovuti alla transizione verso un modello non più rinviabile di sviluppo sostenibile e, edilizia e installazione di impianti in particolare, devono mettere in circolo nuovi modelli green che non possono prescindere dall’accelerazione della digitalizzazione dei processi. Questo richiede un notevole sforzo da parte delle piccole realtà produttive e dell’artigianato, che però stanno dimostrando di aver intuito e intrapreso questa strada, l’unica che permetterà di restare sui mercati: la quota di MPI che nel 2021 ha effettuato almeno un investimento digitale si attesta al 72.3%“.

E’ su questi dati che si gioca la partita più importante per le imprese: “Sono onorato che Confartigianato Imprese Lecco sia stato scelto per questo evento di alto livello, grazie al lavoro costante e di alta qualità offerto in primis dal Servizio rappresentato dallo Sportello Casa guidato dalla dottoressa Federica Colombini – ha concluso il presidente Riva -. Ringrazio inoltre l’impresa associata Volcano High che si occupa proprio delle tematiche che verranno affrontate durante la giornata di lavoro, i relatori e gli imprenditori che porteranno al tavolo la loro esperienza”.

Sempre in apertura di lavori è stato invitato a fare il suo contributo anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Come sindaco di Lecco, dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, vi posso dire che stiamo portando avanti una operazione molto profonda di utilizzo estremo dei sistemi Gis e Sit: mappatura digitale della città proprio partendo da tutte le informazioni volumetriche, catastali, impiantistiche, sottoservizi – ha detto – Questo concetto può essere utile a tutti voi, a tutti i progettisti, per acquisire tutte le informazioni di contesto. Credo che quello che state facendo oggi credo sia un passo pionieristico ma che domani sarà la norma. Quello sforzo che state mettendo oggi, sarà il miglior investimento per essere competitivi sul mercato di domani”.

Prima di entrare nel vivo dei lavori, Virgilio Fagioli (vice presidente vicario di Anepa) ha illustrato i temi della giornata: “Già da qualche anno, come Anaepa, ci stiamo impegnando su progetti innovativi perché nell’edilizia è in atto un cambiamento di sistema esponenziale – ha detto -. Un mondo nuovo in un sistema nuovo e noi ci crediamo: crediamo che questi eventi siano fondamentali per portare a conoscenza delle nostre imprese quelle che sono le nuove tecnologie proprio perché anche l’edilizia si è evoluta. Dobbiamo coinvolgere i nostri artigiani e far conoscere questi nuovi sistemi. Questo è uno dei primi eventi che mettiamo in campo e speriamo che da qui possa partire una nuova fase di formazione e informazione per le nostre aziende”.