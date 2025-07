Digitec compie 40 anni e guarda al futuro tra innovazione e responsabilità

Fondata il 13 luglio 1985 da Fausto Re insieme a due soci

“Al centro del progetto imprenditoriale c’è un’idea precisa di impresa: sana, trasparente, che incoraggia l’autonomia e promuove l’assunzione di responsabilità”

LECCO – Quarant’anni di innovazione, passione e impegno a sostegno dell’essere umano. Digitec, azienda lecchese guidata da Simone Re, festeggia nel 2025 un doppio compleanno speciale: i 40 anni dell’azienda e dello stesso Simone, imprenditore che oggi ne è il volto e punto di riferimento.

Fondata il 13 luglio 1985 da suo padre Fausto insieme a due soci, Digitec ha mosso i primi passi nello sviluppo di software per sistemi a raggi X, contribuendo a digitalizzare le immagini radiologiche in un’epoca in cui questo campo era ancora agli albori: quei software sono oggi integrati in apparecchiature medicali distribuite in tutto il mondo.

“Oggi lavoriamo allo sviluppo di algoritmi sempre più avanzati” racconta Simone Re “pensati per essere integrati anche su software non proprietari, così da diffondere più rapidamente la nostra intelligenza medicale e metterla al servizio di un numero crescente di pazienti e professionisti sanitari.” Proprio lo scorso anno, infatti, Digitec ha lanciato V-Suite, una divisione che affianca al core business dell’azienda – i software di acquisizione di immagini – lo sviluppo di algoritmi autonomi e integrabili anche su software di terze parti.

“Mio padre mi ha trasmesso la passione per questo mondo e, con la squadra che in questi anni abbiamo creato, vogliamo lasciare un segno nel mondo della radiologia. Siamo un team innamorato di tecnologia, ci divertiamo a sperimentare nuove frontiere e a utilizzarle quando fanno al caso nostro. È questo lo spirito che ci spinge a evolvere continuamente e a portare innovazione nel nostro settore, anche attraverso l’intelligenza artificiale. In campo radiologico, l’IA può aiutare a fornire una sempre miglior qualità di immagine, a ridurre il numero delle riesecuzioni degli esami e a utilizzare una dose ridotta di raggi x a favore della salute dei pazienti”.

L’innovazione tecnologica non è l’unico pilastro su cui si fonda Digitec. Al centro del progetto imprenditoriale c’è un’idea precisa di impresa: sana, trasparente, che incoraggia l’autonomia e promuove l’assunzione di responsabilità, vicina al territorio e profondamente umana.

“In Digitec sentiamo di avere una responsabilità sociale nel creare valore e pertanto promuoviamo un ambiente meritocratico, dove il lavoro non rappresenti solo un dovere, ma anche un’opportunità stimolante e di crescita.” sottolinea Re “Vogliamo che chi lavora qui si senta ascoltato, valorizzato e libero di esprimere il proprio potenziale. Al contempo crediamo che responsabilizzare i collaboratori e renderli consapevoli degli obiettivi strategici aziendali sia la strada corretta per raggiungerli, perché ciascuno possa comprendere il fine ultimo del proprio lavoro, qualsiasi ruolo ricopra. Siamo pezzi di un puzzle che prende forma solo se tutti operiamo in unica direzione. Per questo incoraggiamo un approccio proattivo al lavoro, in cui ognuno sia promotore di idee di miglioramento e responsabile del proprio operato. Questo avviene sia attraverso momenti di scambio informali, come le Coffee Chat periodiche con il management in cui esprimere bisogni e pareri, sia durante Town Hall Meeting, incontri strategici volti a comunicare gli obiettivi aziendali per generare consapevolezza e partecipazione”.

Grande attenzione è riservata anche all’equilibrio tra vita privata e professionale: smart working e flessibilità oraria sono ormai la normalità. Gli spazi di lavoro sono stati ripensati per facilitare la comunicazione tra team e favorire lo scambio spontaneo di idee e competenze.

La crescita dei collaboratori è un altro caposaldo della cultura aziendale. In Digitec, ogni persona è incoraggiata a sviluppare le proprie competenze e a realizzare le proprie ambizioni, con il supporto quotidiano della funzione HR e dei People Manager, impegnati nella pratica dell’affiancamento, della formazione e dell’ascolto attivo.

“Crediamo fortemente che ogni successo aziendale parta dalla crescita delle persone” prosegue Simone “e se vogliamo continuare a fare la differenza nel settore medicale, dobbiamo prima di tutto prenderci cura di chi ogni giorno rende possibile questa realtà. In un settore come il nostro, in continua e rapida evoluzione, la nostra priorità è allenarci al cambiamento: formarci e adattarci con flessibilità alle novità, incluse quelle tecnologiche, diventa essenziale per rimanere al passo con i tempi e continuare a innovare”.

Per Digitec il futuro non si costruisce con un cambiamento di cultura, ma alimentando una vera e propria cultura del cambiamento. È questa la visione alla base della sua Change Ambition: un approccio dinamico e coraggioso di una realtà che punta a rimanere competitiva per altri 40 anni e oltre nel settore medicale, alimentando rapporti profondi, solidi e collaborativi con clienti e partner strategici, e stimolando tra i collaboratori capacità adattive, proattività, visione sistemica e mindset internazionale.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questi quattro decenni, ma ciò che ci distinguerà negli anni a venire sarà la capacità di riconoscere con trasparenza quando possiamo fare di meglio o quando qualcosa necessita di essere adeguata ai tempi” spiega Re “è questo l’approccio che ci permetterà di evolvere ogni giorno avendo chiare le priorità aziendali sulle quali tutti lavoriamo quotidianamente in sinergia, ciascuno per le proprie aree di responsabilità. È così che ci immaginiamo il nostro cammino nei prossimi 40 anni: un’evoluzione continua con obiettivi chiari e condivisi, cercando costantemente di migliorarci”.

L’atmosfera positiva si riflette anche nel rapporto tra colleghi, che hanno persino dato vita a una band aziendale pronta ad animare ogni evento di Digitec, tra cui la festa off-site che si terrà a luglio per celebrare il quarantesimo aziendale. “Anche in questa occasione le persone saranno al centro: festeggeremo insieme fuori dalle mura aziendali, in un contesto differente, mettendoci in gioco e divertendoci. Sarà un momento di festa con un risvolto sociale sul territorio, in perfetto stile Digitec” anticipa Simone, senza voler svelare troppo sulla giornata prevista a fine luglio. Quarant’anni di storia che meritano di certo di essere festeggiati!