“Dirigenti in Movimento”, evento Federmanager sulle strategie e opportunità per il futuro del management

L’appuntamento è presso l’Officina Badoni il 19 novembre

L’incontro offrirà un momento di confronto e riflessione su come essere competitivi nel mercato del lavoro contemporaneo

LECCO – Il mondo del lavoro è in costante trasformazione e richiede ai dirigenti di oggi una capacità sempre maggiore di adattamento, visione e networking. Con questo spirito, Federmanager Lecco organizza l’evento “Dirigenti in Movimento: Strategie, Opportunità e Mercato del Lavoro”, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 18:15 presso Officina Badoni, in Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco.

L’incontro offrirà un momento di confronto e riflessione su come essere competitivi nel mercato del lavoro contemporaneo, approfondendo temi cruciali come lo sviluppo della rete professionale, il personal branding e il rafforzamento delle competenze manageriali. Particolare attenzione sarà riservata anche alla cultura manageriale nelle family company, un ambito in cui la leadership e la visione strategica assumono un ruolo decisivo per la crescita e la continuità delle imprese familiari.

Durante la serata interverranno Maria Cristina Vaccarisi e Alessandra Dealessi, entrambe Partner di Keystone Executive Search, che offriranno una panoramica sul ruolo degli executive search nei percorsi di carriera dei dirigenti e sulle tendenze emergenti nel mercato manageriale.

A moderare l’incontro sarà Simone Chiappa, Presidente di Federmanager Lecco, che guiderà anche un momento di domande e confronto aperto con il pubblico, creando un dialogo diretto tra esperti, dirigenti e professionisti del territorio.

La serata si concluderà con un aperitivo di networking, occasione ideale per consolidare relazioni e scambiare esperienze in un clima informale ma stimolante.

L’evento è aperto a tutti gli associati Federmanager e ai professionisti interessati.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/6kFuAwB6FAy94RK19