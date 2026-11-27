Soddisfatta Confcommercio Lecco: “Occasione per l’economia di prossimità e i centri urbani”

Il contributo complessivo concesso sul territorio provinciale ammonta a 1.286.367,34 euro

LECCO – I cinque progetti lecchesi relativi ai Distretti del Commercio hanno ottenuto i finanziamenti messi a disposizione, grazie all’apposito bando, da Regione Lombardia: il contributo complessivo concesso sul territorio provinciale ammonta a 1.286.367,34 euro, a fronte di spese ammesse per oltre 4,2 milioni di euro. A essere coinvolti il Duc (Distretto Urbano del Commercio) di Lecco e i Did (Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale) di Merate, Mandello, Bellano e Pasturo.

“Il finanziamento dei Distretti del Commercio rappresenta un’occasione di rafforzamento dell’economia di prossimità – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Un tema che abbiamo recentemente affrontato in occasione dell’evento “Viviamo le città” in cui ci siamo confrontati con diversi sindaci e amministratori. Questo intervento, voluto da Regione Lombardia, offre un’importante opportunità per aumentare competitività e attrattività dei territori, per realizzare interventi di rigenerazione urbana e supportare questi preziosi spazi di socialità. Siamo sempre più convinti che queste azioni siano fondamentali per sostenere i negozi di vicinato e le attività commerciali delle nostre città e dei nostri Comuni”.

Tra l’altro – come evidenziato dall’Indagine “I Distretti del Commercio: competitività e crescita del territorio” di Format Research per Confcommercio Lombardia – il 75% delle attività di prossimità promuove i Distretti del Commercio, un terzo partecipa alla loro vita e il 26% ha registrato un aumento dei ricavi grazie alla loro attività. Ma non solo: dall’elaborazione dei dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio emerge come dal 2019 le attività di prossimità diminuiscano a tassi inferiori nei Comuni che rientrano in un Distretto diffuso.

A esprimere soddisfazione è anche il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati: “Con questo intervento, la Giunta regionale, a partire dall’assessore Guido Guidesi che ringraziamo per la costante attenzione, dimostra sensibilità per le attività di prossimità e lungimiranza nel ritenerle motore di crescita economica e infrastrutture sociali dei territori. Come ha ben evidenziato il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti, spetta ora ad Amministrazioni locali, imprese e associazioni di rappresentanza trasformare queste risorse in opportunità di sviluppo e coesione. Come Confcommercio Lecco siamo pronti a fare la nostra parte, forti del bagaglio di esperienza e rappresentanza che esprimiamo”.

Passando in rassegna gli interventi sul territorio, il Duc di Lecco ha ottenuto un contributo di 189.900 euro, a fronte di spese ammesse per 379.800 euro, mentre il Distretto del Commercio Meratese, con capofila il Comune di Merate, ha ricevuto un contributo regionale di 520.000 euro (spese ammesse per 1.255.550,17 euro). Il Distretto del Lario Orientale, promosso dal Comune di Mandello del Lario, potrà invece contare su un finanziamento regionale di 192.155,78 euro (spese ammesse per 615.280,03 euro). Uguale importo per Pasturo con il progetto Alle Porte della Valsassina (spese ammesse pari a 935.337,09 euro) e per il distretto Tra Lago e Monti, con capofila il Comune di Bellano (investimento ammesso di 1.083.693,20 euro).

Complessivamente sono stati 180 i progetti presentati per il bando dei Distretti del commercio 2026. Il provvedimento ha assegnato risorse per 63 milioni di euro, portando così la cifra totale dedicata da Regione Lombardia a questa formula di partenariato pubblico-privato a 229 milioni di euro in quasi vent’anni, con un impatto positivo per centri urbani e imprese.