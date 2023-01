Distretti del Commercio. Incontro a Calolzio per illustrare il Bando

Sostenere e consolidare la ripresa del commercio di vicinato tramite un aiuto concreto alle imprese

Nell’incontro del 1° febbraio all’oratorio di Sala le spiegazioni per partecipare alla richiesta di contributo

CALOLZIOCORTE – Un nuovo incontro relativo al Bando di Regione Lombardia “Distretti del Commercio 2022-2024” è in programma mercoledì 1 febbraio, alle ore 20.30, al salone Don Duci dell’oratorio di Sala (Calolziocorte).

L’obiettivo principale del Distretto del Commercio è quello di sostenere e consolidare la ripresa del commercio di vicinato tramite un aiuto concreto alle imprese per ripartire e superare la crisi causata dalla pandemia. Il bando regionale prevede, come già specificato nel primo incontro, l’erogazione di contributi a fondo perso alle piccole imprese del commercio, della ristorazione e del terziario con sede nei comuni del Distretto (Calolziocorte, Carenno, Vercurago, Olginate, Torre de’ Busi, Erve e Monte Marenzo), a sostegno degli investimenti per la riqualificazione dei locali; l’acquisto di beni strumentali, la digitalizzazione; l’avvio di nuove attività; la pubblicità e promozione, ecc.

Al fine di illustrare le modalità di partecipazione alla richiesta di contributo del Distretto, il Comune di Calolziocorte, nella persona dell’assessore Cristina Valsecchi, ha organizzato l’incontro nel quale verranno illustrate le modalità di accesso ai contributi nello specifico:

modalità di iscrizione/accesso al bando;

apertura del bando il giorno 1/03/2023;

chiusura bando il giorno 31/03/2023;

quota minima e massima per la partecipazione e rimborso dovuto;

varie ed eventuali e chiarimenti richiesti.

“E’ un’opportunità per dare un contributo al commercio di vicinato – ha sottolineato l’assessore Cristina Valsecchi -. Questi bandi non sono molto frequenti e, se si hanno i requisiti, l’opportunità di ricevere il contributo è concreta. L’invito a partecipare alla serata del 1° febbraio è rivolto a tutte le piccole imprese del commercio, della ristorazione e del terziario con sede nei sette comuni del Distretto: sarà l’occasione per spiegare nel dettaglio come accedere al contributo”.