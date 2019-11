Domani, venerdì, lo sciopero generale indetto da USB

Trasporti e servizi a rischio per la mobilitazione dei sindacati di base

Fasce di garanzie per i treni, intera giornata di sciopero nel settore pubblico

LECCO – E’ previsto per domani, venerdì 29 novembre, lo sciopero generale promosso da USB per il 29 novembre nell’ambito dello Sciopero Mondiale sul clima deciso dai ragazzi di Friday For Future.

“In tempi di sardine e gattini i lavoratori rischiano di fare la fine dei tonni. Un territorio devastato da decenni di speculazione edilizia, di rapina della terra, di incuria totale sta ora presentando il conto ed è drammatico – scrivono dall’USB – La assoluta assenza di qualsiasi pur minima politica industriale ha lasciato il nostro Paese nelle mani di multinazionali e padroni che hanno fatto delle nostre fabbriche, delle aziende e dei territori in cui sono, veri e propri cimiteri a cielo aperto in cui si contano i morti, il degrado, i licenziamenti”

La manifestazione nazionale si svolgerà a Taranto, sede dell’ex Ilva. “USB – scrivono – ritiene indispensabile avviare un percorso di lotta che, assumendo ad emblema la drammatica vicenda dell’ex Ilva e della città di Taranto, abbia al centro una idea di Paese in cui lo Stato, e quindi i cittadini e i lavoratori, tornino ad essere protagonisti del proprio presente e del proprio futuro nel proprio Paese, avendo nelle proprie mani le scelte e il governo delle politiche economiche, industriali, ambientali”

Lo sciopero

La mobilitazione prevede 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro nel settore privato e intera giornata per il pubblico impiego.

Trenord avvisa che lo sciopero potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario, da mezzanotte alle 21.00 di venerdì 29 novembre 2019. Pertanto il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. Relativamente all’inizio dello sciopero, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista prima delle 00.00 del 29 novembre e arrivo a termine corsa entro le 01.00.