Domenico Salvadore è il nuovo presidente di Silea per il prossimo triennio

E’ Domenico Salvadore il nuovo presidente che guiderà Silea per il prossimo triennio

Nel Cda il vicepresidente Alberto Spreafico, oltre ai consiglieri Donatella Crippa, Alessandro Ghioni e Raffaella Paveri

VALMADRERA – E’ Domenico Salvadore il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione che guiderà Silea Spa per il prossimo triennio. A nominarlo è stato ieri, mercoledì, il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto in occasione dell’ultima assemblea dei comuni soci.

Ad affiancarlo come vicepresidente è stato nominato Alberto Spreafico. Il Consiglio per il prossimo triennio si completa con Donatella Crippa, Alessandro Ghioni e Raffaella Paveri.

“Desidero innanzitutto ringraziare, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, i Comuni Soci per la fiducia che ci è stata data e che ci impegneremo con passione e determinazione per ripagare. – ha affermato il presidente Domenico Salvadore – Ereditiamo un’azienda in salute, che in questi anni è notevolmente cresciuta e che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio sotto il profilo economico-patrimoniale, organizzativo e gestionale. Un’azienda che ha davanti a sé sfide importanti, su un tema centrale qual è quello dell’ambiente”.

“Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto da persone che rappresentano in modo completo il territorio e che esprimono una grande ricchezza dal punto di vista delle competenze e delle sensibilità – continua Salvadore -. Ci impegneremo per realizzare un positivo gioco di squadra, mettendo ciascuno a servizio dell’Azienda le proprie capacità. Punto di partenza e bussola che orienterà la nostra attività sarà l’Atto di indirizzo votato dall’Assemblea dei Comuni soci: un documento sintetico ma ricco di contenuti e prospettive. Abbiamo già iniziato ad approfondirlo e cercheremo di realizzarlo al meglio”.