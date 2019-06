Donna Impresa Lombardia incontra il Consiglio per le Pari Opportunità

LECCO – La presidente di Confartigianato Donne Impresa Lombardia, la lecchese Elena Ghezzi, con una delegazione di imprenditrici associate a Confartigianato, ha incontrato oggi, martedì, la Consigliera Regionale di Parità, Carolina Pellegrini, e il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, presieduto da Letizia Caccavale, avviando un interessante confronto e una collaborazione virtuosa su temi di importanza per l’imprenditoria femminile.

Nel corso dell’incontro si è discusso di orientamento e formazione, e in particolare della necessità di promuovere una maggiore conoscenza delle imprese a valore artigiano e delle opportunità occupazionali che offrono guardando con attenzione ai mestieri del futuro, sempre di più legati alle discipline dell’informatica e del digitale.

Altro tema al centro dell’incontro quello del sostegno alla conciliazione, che passa dalla presenza di una rete di servizi quanto più ampia possibile evidenziando quindi l’occasione dei nidi familiari che, oltre a rappresentare un’opportunità di occupazione femminile nel settore dell’assistenza per l’infanzia, consentirebbero di ampliare l’offerta di servizi.

In un mondo del lavoro in rapido cambiamento, la sinergia tra Istituzioni e Associazioni di rappresentanza diventa preziosa per fornire opportunità e soluzioni concrete alle imprese e alle imprenditrici in particolare: è questo il senso del percorso che Donne Impresa Confartigianato Lombardia, insieme alla Consigliera Regionale di Parità e al Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, intendono avviare a partire dall’incontro di oggi.