‘Donne e leadership’, a Malgrate la tavola rotonda di Federmanager Lecco

L’appuntamento è a partire dalle 18 presso l’Hotel Promessi Sposi

Alla tavola rotonda diverse ospiti per portare le testimonianze dal territorio lecchese

LECCO – Una tavola rotonda per le tematiche relative al ruolo delle donne in posizione di Leadership. L’appuntamento, organizzato da Federmanager Lecco e Minerva, è per domani, giovedì 28 settembre, all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate.Verrà discusa l’evoluzione del cambiamento in atto per la parità di genere in ambito tecnico, economico, politico e sociale.

Alla tavola rotonda parteciperanno Alessandra Hoffmann, Presidente Provincia di Lecco, Annachiara Castagna, Presidente sede territoriale di Lecco AIDIA Associazione italiane, donne ingegneri e architetti, Manuela Grecchi, Prorettrice Politecnico di Milano Campus di Lecco, Maria Grazia Nasazzi, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Monica Rosano, Presidente comitato pari opportunità Ordine Avvocati Lecco, Simona Piazza, Vice sindaco Comune di Lecco e assessore alla cultura e coesione sociale Comune di Lecco

Valeria Gerla, Consigliera di parità supplente Regione Lombardia. Modererà Assunta Corbo, giornalista.

Il programma

ore 18.00 accoglienza con omaggio pubblicazione “She Leads” La parità di genere nel futuro del lavoro; pubblicazione di Stefano Cuzzilla Presidente Nazionale Federmanager

ore 18.15 sala congressi 3° piano

Introduzione del Presidente Simone Chiappa

Presentazione rappresentante Minerva Sezione di Lecco, Marilena Vergani

Tavola rotonda coordinata da Assunta Corbo

Seguirà alle ore 20 Aperitivo e networking

QUI IL PIEGHEVOLE DELL’EVENTO