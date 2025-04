Donne e Web: la parità di genere nel mondo digitale. Incontro di sensibilizzazione con le scuole

L’evento ha previsto la proiezione di cortometraggi dal Festival Cortintelvi per riflettere su temi quali la condizione femminile, la lotta alla violenza di genere e la resilienza

LECCO – Si è svolto ieri mattina, lunedì, presso la sede camerale di Lecco un incontro organizzato dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con l’I.I.S. P.A. Fiocchi, per sensibilizzare le nuove generazioni su parità di genere e sicurezza nello spazio digitale e reale.

L’evento ha previsto la proiezione di cortometraggi dal Festival Cortintelvi per riflettere su temi quali la condizione femminile, la lotta alla violenza di genere e la resilienza.

Sono intervenute Antonella Mazzoccato (Presidente del Comitato), Mariangela Tentori (Vice Presidente del Comitato), Maria Rosaria Di Palma (I.I.S. P.A. Fiocchi), e Andrea Priori (Festival Cortintelvi). Gli studenti hanno inoltre potuto dialogare con Gian Luca Pisacane, giornalista e critico cinematografico.

“La collaborazione con le scuole rappresenta un punto fondamentale per la diffusione di messaggi chiave, contribuendo alla formazione di giovani consapevoli e responsabili – ha commentato Antonella Mazzoccato, Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile – Abbiamo scelto di coinvolgere il Festival Cortintelvi perché riconosciamo nel linguaggio universale del cinema uno strumento potente per sensibilizzare sul tema della parità di genere”.