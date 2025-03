Donne in Digitale: il percorso gratuito per l’innovazione femminile

L’iniziativa fa parte del Piano Nazionale per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile

LECCO – Sono aperte le iscrizioni per le edizioni 2025 di Donne in Digitale, il percorso formativo gratuito ideato per supportare le donne nell’acquisizione e nel rafforzamento delle competenze digitali. L’iniziativa fa parte del Piano Nazionale per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Invitalia e Unioncamere, e sostenuto dal PNRR.

Il programma, erogato in modalità webinar, prevede 4 moduli formativi e 3 bootcamp pratici, per un totale di 20 ore di formazione. La prima edizione si terrà dall’11 al 31 marzo, mentre la seconda si svolgerà dal 27 marzo al 16 aprile. Le iscrizioni sono aperte per entrambe le edizioni.

Progettato da Si.Camera, il percorso accompagnerà le partecipanti nell’acquisizione delle competenze digitali essenziali per sviluppare una strategia online efficace. I temi trattati includono la creazione della presenza online, l’e-commerce, l’uso strategico dei social media e la produzione di contenuti tramite intelligenza artificiale.

Il percorso Donne in Digitale è aperto a imprenditrici di tutti i settori, aspiranti imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici autonome. È rivolto anche a dipendenti del settore privato, donne in posizioni di leadership in organizzazioni associative e nel terzo settore, nonché a presidenti e membri dei Comitati per l’imprenditoria femminile.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici per sviluppare e consolidare competenze nel digitale, nella gestione delle web properties, nei social media e nelle strategie di vendita online.

Per maggiori informazioni: www.comolecco.camcom.it