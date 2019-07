Dote Comune: sei tirocini in Comune, sette in Provincia di Lecco

Nuovo bando rivolto ai giovani inoccupati

Le domande di partecipazione entro giovedì 8 agosto

LECCO – Il Comune di Lecco ha attivato 6 nuovi tirocini nell’ambito del primo avviso 2019 di DoteComune bandito da Anci Lombardia: 4 tirocinanti faranno esperienza in area amministrativa ai servizi demografici e protocollo (2 all’ufficio anagrafe, 1 allo stato civile e 1 al protocollo) per 12 mesi, un tirocinante troverà spazio allo sportello unico edilizia e uno al servizio ambiente per 12 mesi.

DoteComune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Lombardia e la domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti, scaricabile dal sito www.dotecomune.it e dal sito internet istituzionale del Comune di Lecco, dovrà essere presentata entro le 12.30 di giovedì 8 agosto 2019.

I colloqui si terranno lunedì 2 e martedì 3 settembre. Saranno valutati i titoli, le esperienze e le motivazioni dei candidati in funzione del tirocinio scelto. Ovviamente, pur non costituendo un prerequisito di accesso, saranno privilegiati titoli ed esperienze attinenti all’area tecnico-professionale in questione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Lecco e l’avvio dei tirocini è previsto per martedì 10 settembre 2019.

In Provincia

Scade alle 14.00 di giovedì 8 agosto il termine per presentare le domande di partecipazione all’avviso Dote Comune – Anci Lombardia, che prevede in Provincia di Lecco 7 tirocini della durata di 12 mesi:

1 tirocinio in area Ufficio/Centralinista presso Centro impiego di Lecco (codice PLC011912A01)

1 tirocinio in area Ufficio/Centralinista presso Centro impiego di Merate (codice PLC011912A02)

1 tirocinio come operatore d’ufficio presso Ufficio Ragioneria (codice LC011912A03)

1 tirocinio in area trasversale/ Ufficio Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco (codice PLC011912A04)

1 tirocinio in area tecnica – profilo Topografo (codice PLC011912a05)

2 tirocini come comunicatore territoriale presso Servizio Cultura e Turismo e presso Villa Monastero (codice PLC011912A06)

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di Dote Comune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno.

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro e al termine dell’esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia.

Dote Comune è un tirocinio, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro.