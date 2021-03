Aperte le candidature per il tirocinio allo Sportello unico edilizia del Comune di Lecco

L’esperienza è parte del progetto DoteComune dedicata agli inoccupati

LECCO E’ possibile inviare le domande di partecipazione entro le 12.30 di giovedì 1° aprile per il bando “DoteComune” di Anci Lombardia, rivolto alle persone non occupate, che consente di effettuare un esperienza nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini.

Nello specifico, il Comune di Lecco ha promosso ha programmato un nuovo tirocinio della durata di 12 mesi allo Sportello unico edilizia (SUE) – area amministrativa (qui maggiori informazioni)

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Lombardia, siano essi inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di DoteComune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno.

Benefici

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro; al termine dell’esperienza sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia (competenze attivabili).

Ricordiamo che DoteComune è un tirocinio extracurriculare, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro.

Da aprile 2017 (in base al Protocollo d’intesa Anci – Regione Lombardia), la partecipazione a DoteComune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro. Quindi i candidati selezionati che dichiarino di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione – e perciò rientranti nella categoria indicata nell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015 (*) -, dovranno stipulare il Patto di servizio personalizzato in un ente accreditato per i servizi al lavoro (ad es. Centro per l’impiego). Di conseguenza essi dovranno consegnare all’ente ospitante la “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” (DID).

La domanda

Per partecipare alla selezione, gli interessati devono presentare:

domanda di partecipazione

curriculum vitae aggiornato, in formato europeo in originale (quindi con data e firma)

copia della carta d’identità oppure passaporto in corso di validità (per cittadini italiani e comunitari)

copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari)

copia del codice fiscale

dichiarazione di valore del livello di scolarità raggiunta (solo per titoli di studi conseguiti all’estero)

eventuali copie delle certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare ai fini della valutazione di merito.

È preferibile presentare la domanda con procedura interamente digitale, tramite il portale dei servizi online del cittadino. A tale proposito è necessario possedere le credenziali SPID (Servizio pubblico di identità digitale).

Per maggiori informazioni clicca qui