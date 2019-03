L’emittente televisiva di Lecco e Sondrio non chiuderà

Sei imprenditori hanno evitato la fine delle trasmissioni

LECCO – C’è Corrado Valsecchi, assessore del Comune di Lecco ed ex manager di EcoNord, a guidare la cordata lecchese per il ‘salvataggio’ di TeleUnica, lo hanno seguito Gianluca Braguti e l’Impresa Corti Costruzioni, insieme ad Andrea Gaddi, editore ed esperto di marketing, che ha assunto la carica di amministratore unico dell’emittente televisiva.

In Valtellina, invece l’iniziativa è partita da Antonio Tirelli, amministratore delegato di Iperal, che ha coinvolto Stefano Martinalli e Plinio Vanini, di Auto Torino.

Questi sono i nomi degli imprenditori che hanno evitato la chiusura di TeleUnica. L’annuncio è arrivato mercoledì sera diffuso dalla redazione della stessa emittente.

“Finalmente, possiamo comunicare che Teleunica ha una prospettiva, seria e forte, su cui tutti dobbiamo lavorare ed investire – spiegano dalla Tv locale in una nota stampa – Un miracolo insperato, reso possibile grazie all’intervento di due gruppi di imprenditori, di Lecco e di Sondrio, che hanno deciso di dare una chance di salvataggio dell’unica e storica Tv delle due province”.

“Il progetto dei nostri investitori – proseguono – è farsi carico, da subito, della gestione e mettere a disposizione le prime risorse necessarie a ripartire, per essere così da volano ad altri imprenditori ed alle istituzioni del territorio, che, facendo proprio lo spunto e il senso civico dei promotori, possano essere a loro volta parte di questa Impresa, nel senso proprio della parola. Si vuole che Unica sia un esempio di cittadinanza attiva, di volontà di fare la differenza per il nostro territorio, essendo occasione per un coinvolgimento pro-attivo di tanti, partendo dal primo passo fatto oggi.Così imprenditori, di Lecco e di Sondrio, si sono detti pronti a sostenere la ripresa e il rilancio di Unica per questo anno, confidando che l’iniziativa raccolga sostegno e consensi e che tra un anno si realizzino così le condizioni per portare a termine l’operazione di salvataggio”.