E-commerce, fondamenti della vendita online. Un corso in Confcommercio

Un corso in due lezioni a ottobre in Confcommercio Lecco

Previsto un rimborso al 100% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Oggi è sempre più evidente che i commercianti sono chiamati ad affiancare al canale fisico – e quindi alla vendita del proprio prodotto o servizio in negozio – anche un canale virtuale (sito di e-commerce o altro), con l’intento di dare uno strumento ulteriore a chi vuole fare acquisiti, ma anche per ampliare la propria potenziale clientela. L’obiettivo, anche per i negozi di vicinato, deve essere quello di valutare la possibilità di integrare la propria attività commerciale con la vendita online: una strada che per molti si è già rivelata efficace. Ma avere un proprio sito di e-commerce non è una soluzione idonea per tutti e anzi, in alcuni casi, è consigliabile appoggiarsi a una piattaforma online già esistente.

Proprio per orientarsi nel mondo della vendita online e per scoprire come comportarsi di fronte alle sfide dell’e-commerce, il Cat Unione Lecco Srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) propone l’appuntamento formativo dal titolo “Vendita online”. Il corso, della durata di 8 ore, è pensato per i titolari e i responsabili di esercizi commerciali tradizionali o digitali ed è rivolto sia a quanti vorrebbero intraprendere una nuova attività utilizzando i canali digitali che a quelli che vogliono valutare come integrare l’attività commerciale tradizionale già esistente.

Il programma è il seguente: introduzione all’e-commerce; e-commerce management: il ciclo di vita di un e-commerce, store management; marketing strategy: i canali disponibili; marketing operations: i punti chiave del funnel di acquisto online, analizzare i comportamenti e ottimizzare i ritorni; regole e strumenti di fiducia con il consumatore: come aprire un negozio online, leggi sulla privacy, le pubblicità sui prezzi; il traffico come driver di vendita: catturare traffico su Google e sui social, farsi vedere e trovare i consumatori; marketplace & touchpoint: differenze tra Amazon e eBay; mobile strategy: ricerca di prodotti e servizi su mobile, aumentare le vendite dei negozi fisici attraverso il mobile, i principali aspetti di un e-commerce mobile.

Le iscrizioni al corso “Vendita online””, in programma lunedì 19 e lunedì 26 ottobre dalle ore 14 alle ore 18, vanno effettuate entro venerdì 9 ottobre. Il costo dell’iscrizione è rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.