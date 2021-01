E-commerce. Poste: “A dicembre +124% di pacchi consegnati nel lecchese”

Acquisti on line, sotto le feste di Natale grande ricorso all’e-commerce

Secondo i dati di Poste, +124% di consegne nel lecchese a dicembre

LECCO – Nel mese di dicembre Poste Italiane ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all’e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+56%). Lo fa sapere Poste Italiane in una nota.

Incremento ancor più evidente a livello territoriale, in provincia di Lecco dove, spiegano da Poste, si è registrato un picco di consegne con un incremento del 124% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il periodo è evidentemente legato alle festività natalizie e alla corsa ai regali di Natale per i quali c’è stato un vero e proprio ‘boom’ di acquisti attraverso il web. Una tendenza prevista, per via soprattutto della pandemia e per la minore mobilità legata alle restrizioni anti-Covid.