E-learning, nuova piattaforma di Confcommercio Lecco per i corsi on line

La formazione a distanza è una risposta efficace

Il direttore Riva: “Andiamo incontro alle esigenze delle imprese che non riescono a venire in aula”

LECCO – Confcommercio Lecco ha arricchito il suo catalogo formazione con i nuovi corsi online, grazie alla collaborazione con Interattiva, partner a livello nazionale che offre formazione e-learning. Come già anticipato a inizio gennaio in occasione della presentazione del catalogo corsi 2020, l’associazione di piazza Garibaldi ha deciso di potenziare la proposta di formazione a distanza, implementando l’offerta a disposizione degli associati.

“Crediamo nella formazione e da anni investiamo con convinzione per offrire servizi e opportunità a chi partecipa ai nostri corsi – sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Con questa proposta online sarà possibile per gli imprenditori e i loro collaboratori formarsi dal proprio pc, tablet o smartphone, quando lo si desidera, senza dover effettuare spostamenti o sottostare a orari prestabiliti. La distance learning di Confcommercio Lecco rappresenta una offerta aggiuntiva importante e strategica che va a integrarsi con la ricca proposta di aula che continuiamo a erogare”.

I nuovi corsi online coprono le principali aree di interesse per le attività economiche del commerciali, dei servizi e del turismo, fra cui Igiene e Sanità, Haccp, Sicurezza sul Lavoro, Lingue straniere, Soft Skills, Turismo, GDPR Privacy

“Siamo partiti nelle scorse settimane e ora siamo a regime con questa offerta pensata per andare incontro alle esigenze di quanti non riescono per motivi di tempo e impegni a frequentare un corso presso la nostra sede o per quanti ritengono più adatta per loro una formazione a distanza – prosegue il direttore Riva – Gli ambiti sono molteplici e abbracciano tipologie e necessità diverse. Penso a tutto il capitolo della formazione obbligatoria e a quei corsi che vanno seguiti entro un determinato periodo di tempo dal momento della assunzione. Di fronte a una difficoltà nel partecipare a un percorso in aula ecco che l’azienda può assolvere l’obbligo di legge facendo frequentare al proprio dipendente un corso online”.

Per conoscere la proposta basta entrare nella piattaforma (catunionelecco.interattivaeditore.com), sfogliare il catalogo, scegliere il corso che si vuole frequentare e procedere all’acquisto.