Earth Viaggi si aggiudica per il secondo anno i “Lovie Awards”

L’agenzia di viaggi lecchese premiata per la migliore comunicazione social

E’ il secondo dei Lovie Awards assegnati alla Earth Viaggi

LECCO -La ‘lecchese’ Earth Viaggi sul tetto d’Europa 2022 in un settore sempre più strategico come la comunicazione social: a due anni di distanza dalla vittoria per il miglio sito web, è tornata ad aggiudicarsi i Lovie Awards di Londra come migliore pagina Facebook sul turismo e i viaggi (categoria Lifestyle&Travel).

Promossi dalla prestigiosa International Academy of Digital Arts and Sciences, di cui hanno fatto parte personaggi celebri come Francis Ford Coppola, David Bowie, Martha Stewart, Matt Groening, “i Lovie Awards che attribuiscono l’Oscar europeo ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta – commentano dall’azienda – è stato un triennio di successi quello che abbiamo alle spalle, se aggiungiamo le vittorie dei Webby Awards di New York e del Premio Mediastar di Milano. Proprio per questo non era facile tornare a vincere fra i giganti dei nuovi mercati globali”.

“È una vittoria – aggiungono – che Earth Viaggi condivide con l’intera community di sostenitori e dei viaggiatori che abbiamo avuto l’onore di accompagnare nei luoghi più affascinanti e selvaggi del nostro Pianeta. Incontrarsi, conoscersi, condividere, progettare e partecipare: è lì, sulle nostre pagine, che sono cominciate le avventure più indimenticabili”.

“Ci abbiamo riprovato perché siamo convinti di quello che facciamo – ha commentato Bruno Gaddi, amministratore delegato di Earth Viaggi – E abbiamo vinto perché ci abbiamo creduto. In cosa? Nel lavoro, nella creatività, nella ricerca, nella condivisione, nella sostenibilità e nella passione. Sono più di trent’anni che percorriamo il mondo, che progettiamo, verifichiamo, portando la gente nei luoghi più memorabili della Terra. Continueremo a farlo, sempre più motivati, coniugando affidabilità con sostenibilità”.