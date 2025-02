Easynet Group chiude un anno importante e si prepara alle sfide di un 2025 impegnativo

Presso l’auditorium della Casa dell’Economia si è svolto il Kick-Off 2025

“Nel 2024 l’azienda è cambiata e cresciuta molto, era fondamentale ritrovarci per condividere la visione”

LECCO – Poco più di 30 milioni di ricavi nel 2024 e 175 collaboratori. Basterebbero questi numeri per dare la dimensione di Easynet Group, azienda nata a Lecco una trentina di anni fa e cresciuta fino a diventare, oggi, una delle principali realtà del proprio settore. Nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio, presso l’auditorium della Casa dell’Economia si è svolto il Kick-Off 2025, l’incontro che segna simbolicamente il punto di partenza di una nuova fase dell’azienda che arriva da un 2024 di crescita estrema.

“E’ il primo anno che organizziamo un evento di questo tipo poiché è cambiata molto l’organizzazione dell’azienda dal 2024 a oggi – ha spiegato l’amministratore delegato Alberto Vassena -. Basti pensare che, giusto per dare un dato, a metà 2024 c’erano poco meno di 80 risorse all’interno del gruppo e quest’anno siamo passati a 175 persone. Crediamo che un incontro come questo sia fondamentale per condividere la visione con tutti i collaboratori, gli azionisti e tutti coloro che portano valore al gruppo”.

Easynet nasce nel 1995 a Lecco dal fondatore Giorgio Missaglia, che oggi riveste il ruolo di presidente del gruppo, con un core business della parte network, poi si è evoluta fino ad oggi dove l’azienda è un provider di servizi gestiti tecnologici fondata su tre pillar: cloud, security e network. Negli anni l’azienda si è espansa con diverse acquisizioni e attualmente c’è anche una parte software che conta una cinquantina di persone.

“Cerchiamo di guardare sempre positivamente al futuro anche se nel macro contesto geopolitico sicuramente la situazione è complessa – ha continuato Vassena -. Per noi è una sfida, anche se un po’ più grande di quelle che quotidianamente ci poniamo. Guardiamo avanti con fiducia consapevoli che il 2025 sarà l’anno più difficile dei primi 30 e più difficile dei prossimi 5 perché questa nuova organizzazione avrà bisogno di essere rodata ed entrare a pieno regime, ma le sfide ci piacciono”.

L’evento di oggi pomeriggio si è aperto con i saluti del presidente Giorgio Missaglia che ha ricordato come Easynet sia la storia di un sogno: “Oggi sono davvero fiero di vivere la nostra azienda. Quando sono partito per questo incredibile viaggio, sognavo un luogo dove le idee superassero i limiti, dove il futuro si costruisse ogni giorno. L’innovazione non è una corsa contro gli altri, ma una danza con il tempo. Essere visionari non significa sostituire una storia, ma scriverne i prossimi capitoli. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità ma nel contempo aperti al mondo: alle collaborazioni, alle critiche alle culture diverse. Facciamoci contaminare dalle persone e dai fatti. Con umiltà, perché solo chi è umile sa di non avere tutte le risposte”.

Durante il pomeriggio di lavori Il Ceo Easynet Group Alberto Vassena ha presentato i risultati 2024 e obiettivi e strategie per il 2025. Nicola Ciniero, Former Ceo & President IBM Board member Alphabridge, ha parlato della propensione al cambiamento. Il Direttore Generale Claudio Rossi ha parlato della strategia per il 2025 e della la nuova organizzazione; mentre il Direttore Commerciale Yuri Morlacchi ha illustrato i numeri del 2025. E’ seguito l’intervento del Coo Easynet Group Francesco Missaglia (“Storie di successo: i nostri esempi”). Prima della conclusione il presidente Giorgio Missaglia è salito di nuovo sul palco per la consegna dei riconoscimenti impegno e fedeltà in Easynet Group.