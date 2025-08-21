Economia Circolare. Al via “Ri.Circo.Lo”: fondi regionali per 10 milioni alle PMI

Domande online dal 30 settembre alle 9, chiusura fissata al 7 novembre 2025

L’assessore regionale Maione: “L’economia circolare rafforza la competitività e la resilienza del nostro sistema economico”

MILANO – Regione Lombardia mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere le imprese dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche. Dal 30 settembre, alle ore 9, sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando “Ri.Circo.Lo”, iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche regionali per l’economia circolare. Le candidature resteranno aperte fino al 7 novembre 2025.

L’obiettivo dichiarato è promuovere modelli produttivi capaci di ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti speciali e limitare il ricorso alle discariche. “L’economia circolare – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione – rafforza la competitività e la resilienza del nostro sistema economico. Puntiamo a trasformare gli scarti in nuove risorse, dimostrando come generare nuovo valore dagli scarti”.

I dati indicano che i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano il 40% di tutti i rifiuti speciali. Quelli prodotti dalle operazioni di bonifica, invece, finiscono in larga parte nelle discariche per inerti. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto Maione – è sostenere le imprese fornendo gli strumenti necessari per adottare modelli di sviluppo sostenibili e ridurre il conferimento dei rifiuti speciali in discarica”.

Il bando copre diversi ambiti: dalla simbiosi industriale, che valorizza gli scarti di un processo produttivo come materia prima per un altro, alla prevenzione dei rifiuti, con pratiche mirate a ridurne la generazione alla fonte, fino a riciclo e riutilizzo, che favoriscono il recupero e la reintroduzione dei materiali nel ciclo produttivo.

Per ogni progetto approvato è previsto un contributo fino a 1,5 milioni di euro. Le percentuali di copertura variano a seconda della dimensione aziendale: fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 50% per le medie.

“La Lombardia – ha concluso Maione – si conferma leader a livello internazionale nell’economia circolare. Rispondiamo concretamente ai bisogni del territorio e accompagniamo le filiere produttive verso un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e orientato al futuro”.