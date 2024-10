“Ecorivoluzione”: il futuro sostenibile delle imprese artigiane

Innovazione e cambiamento climatico: come possono le Pmi artigiane affrontare queste sfide?

Un incontro in programma lunedì 21 ottobre a Barzio, nella sede della Comunità Montana Valsassina

LECCO – Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e le risorse naturali sono sempre più preziose e limitate. Ma come possono le piccole e medie imprese artigiane, cuore pulsante della nostra economia locale, affrontare queste sfide? Confartigianato Imprese Lecco invita a scoprirlo durante l’evento “Ecorivoluzione: tra gestione delle risorse e cambiamenti climatici”, che si terrà lunedì 21 ottobre a Barzio, dalle ore 17, nella sede della Comunità Montana Valsassina, nell’ambito della Settimana per l’Energia promossa a livello nazionale.

Sarà un’occasione unica per parlare di sostenibilità, innovazione e sviluppo territoriale. L’incontro mira a stimolare un dibattito aperto su tre temi cruciali per il futuro delle nostre imprese e del territorio: la gestione sostenibile delle risorse, gli effetti che il cambiamento climatico sta avendo anche sul Lecchese e lo sviluppo delle aree montane e interne, spazi fondamentali per il nostro tessuto economico.

Sarà un momento di confronto in cui esperti di settore e imprenditori artigiani potranno condividere esperienze, prospettive e soluzioni innovative. Tra i relatori ci saranno Monica Papini, docente di Geologia applicata del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, Anna Chiara Castagna, presidente A.I.D.I.A. Lecco e ingegnere esperto di temi energetici, e Mattia Citterio, giovane imprenditore dell’azienda agricola IndoVino. La moderazione è affidata ad Alessandra Orsenigo, consulente in sostenibilità. Interverrà, oltre alla presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina e al segretario generale Matilde Petracca, il presidente nazionale di Cenpi Daniele Riva. A chiudere, spazio a un momento conviviale in cui i presenti potranno confrontarsi e discutere in modo informale.

L’evento non si limiterà a fare il punto sulla situazione attuale, ma offrirà spunti pratici per tutte le imprese che vogliono essere protagoniste della transizione ecologica. “Il nostro territorio può e deve essere all’avanguardia nel coniugare tradizione artigianale e sostenibilità“, sottolinea la presidente Bonacina.

L’evento, patrocinato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, è a partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 18 ottobre a questo link.

Anche in questa occasione, Confartigianato Imprese Lecco cercherà di dare l’esempio: l’impronta di carbonio generata dall’evento sarà calcolata e compensata con l’ausilio degli esperti di LifeGate, finanziando progetti certificati per la salvaguardia del clima e dell’ambiente.