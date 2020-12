Edicole e chioschi, grazie a Confcommercio niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico

“Fondamentale la nostra azione: ringraziamo il Comune per la disponibilità”

Il direttore Alberto Riva: “Si tratta di un segnale di attenzione importante”

LECCO – Il Consiglio comunale di Lecco, riunitosi ieri lunedì 30 novembre, ha approvato la proposta di esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico anche per edicole e chioschi che erano stati esclusi dallo sgravio – previsto dalla normativa nazionale – per i pubblici esercizi. Una scelta che piace a Confcommercio Lecco.

“Si tratta di un segnale di attenzione importante per quelle categorie che non erano state esonerate – spiega il direttore dell’associazione Alberto Riva – Come Confcommercio Lecco avevamo fatto una prima richiesta a settembre per la deroga del canone non ricognitorio per edicole, chioschi, fioristi e pubblici esercizi soggetti a questo tributo e poi avevamo rinnovato l’invito alla nuova Amministrazione avanzando le nostre proposte al sindaco Gattinoni, all’assessore Cattaneo e ai due dirigenti interessati Gilardoni e Russo. Siamo contenti che questa nostra richiesta sia stata accolta prima dall’Amministrazione e poi dal Consiglio Comunale: il nostro pressing è andato a buon fine. Ringraziamo il Comune e i funzionari per l’attenzione e la disponibilità mostrate. Questa esenzione dà un po’ di respiro ad attività anch’esse penalizzate dall’emergenza Covid: in questo momento ogni provvedimento che eviti a negozianti e commercianti di pagare tasse e imposte è il benvenuto”.

L’esenzione al pagamento dell’occupazione del suolo pubblico per il periodo che va dall’1 maggio al 31 dicembre 2020 dovrà essere richiesta dalle imprese interessate: quanti avessero già versato le somme dovute potranno chiedere lo scomputo per il 2021.