Edilizia, il nuovo segretario della Filca Cisl è Ezio Micheletti

Rinnovata la segreteria territoriale del sindacato Cisl per il settore delle costruzioni e industria del legno

“Con la stagione dei bonus rilanciato il settore ma cresciuti gli infortuni anche mortali”

LECCO / BRIOSCO- Cambio al vertice della FILCA CISL Monza Brianza Lecco. La categoria sindacale che associa e rappresenta i lavoratori dell’edilizia e delle costruzioni, dell’industria del legno e dei mobili, del cemento, dei laterizi, del marmo e della pietra da questa mattina ha una nuova squadra di Segreteria.

Il Consiglio Generale, riunito oggi a Briosco alla presenza del Segretario Generale FILCA nazionale, Enzo Pelle, del Segretario Generale della Filca Lombardia, Angelo Ribelli e del Segretario della CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, ha eletto Ezio Micheletti nel ruolo di Segretario Generale. Micheletti succede a Roberto Scotti, alla guida della FILCA dal giugno 2019.

Bergamasco, 58 anni, Micheletti ha alle spalle una lunghissima esperienza nel Sindacato iniziata nel lontano 1987 come rappresentante dei lavoratori nel Gruppo Electrolux, incarico che gli ha garantito fin dai primi anni la possibilità di assistere a importanti trattative di contrattazione di secondo livello durante la partecipazione ai coordinamenti nazionali. Inizialmente distaccato come operatore nella Categoria CISL dei tessili, allora denominata FILTA, Micheletti è stato successivamente chiamato a ricoprire lo stesso ruolo nella FILCA CISL nei territori di Bergamo, Milano e, dal 2020, di Monza Brianza e Lecco.

“In continuità con la Segretaria che ci ha preceduto porteremo avanti la nostra missione di tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori, con una sguardo sempre attento all’implementazione della sicurezza e della legalità nei cantieri e nei luoghi di lavoro – ha dichiarato Ezio Micheletti – forti di un contesto organizzativo – quello della macroarea Monza Brianza Lecco / Milano Metropoli / Lodi Pavia – che ci permette ampio confronto e supporto nelle scelte proprie della nostra categoria”

“Le difficoltà non mancano – ha continuato il Segretario Generale – Con l’avvento della stagione dei bonus per le ristrutturazioni edilizie, il settore ha affrontato un forte incremento degli incidenti, alcuni con esiti mortali, spesso riconducibili alla forte presenza di personale in nero, manovalanza a basso profilo professionale completamente priva di formazione e di presidi di sicurezza adeguati”.

Preoccupato per quella che è stata definita una “inaccettabile ecatombe di lavoratori e lavoratrici morti sul posto di lavoro” anche il Segretario Generale della CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi “Chiediamo un potenziamento delle politiche di salute e sicurezza. Le aziende devono mettere in atto tutto quanto prevede la normativa ma bisogna fare un salto aggiuntivo, di natura culturale, dove gli strumenti di prevenzione non devono essere visti come un impedimento ma come elementi a salvaguardia della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori”.

Il nuovo Segretario Generale della FILCA CISL Monza Brianza Lecco verrà affiancato dalla riconfermata Marilena Alfani, delegata sindacale della Cassina spa di Meda e già componente della precedente Segreteria, e da Maurizio Ferrari.

Distaccato in FLERICA CISL nel 1998, anche Ferrari porta con sé una lunga esperienza nell’Organizzazione sindacale. Nel ruolo di Segretario Organizzativo ha vissuto e contribuito a gestire due cambiamenti importanti nella storia del Sindacato CISL: l’unificazione delle Categorie dei chimici e dei tessili, che ha dato vita nel 2001 alla FEMCA CISL e l’unificazione dei territori di Varese e Como nell’attuale CISL dei Laghi. Segretario Generale della FEMCA CISL Pavia Lodi dal 2017, è recentemente approdato sul nostro territorio accettando la proposta avanzata dalla FILCA Monza Brianza Lecco di occuparsi del coordinamento del settore impianti fissi per le zone Monza Brianza Lecco, Como e Milano.