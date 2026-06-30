Edilizia in Lombardia, nel 2025 crescita del 3,7%: prosegue la fase positiva del settore

Secondo Unioncamere Lombardia, il settore delle costruzioni continua a crescere per il quinto anno consecutivo

Nel primo trimestre 2026 il volume d’affari segna un ulteriore +7%

LECCO – Prosegue la crescita del settore edile in Lombardia. Secondo l’indagine di Unioncamere Lombardia, il 2025 si è chiuso con un aumento del volume d’affari pari al 3,7%, confermando il trend positivo per il quinto anno consecutivo.

La crescita del comparto si accompagna anche a un incremento dell’occupazione: gli addetti risultano in aumento dell’1,5%, secondo i dati Infocamere-Inps, a conferma del ruolo del settore nell’economia regionale e nel mercato del lavoro.

Il quadro è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia dedicata ai dati sul settore edilizio relativi al 2025 e al primo trimestre 2026, alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, del presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio e del presidente di Ance Lombardia John Bertazzi.

Positivi anche i dati del primo trimestre 2026: il volume d’affari del settore registra un ulteriore incremento del 7% su base annua, sostenuto dalla spinta degli investimenti pubblici. Oltre la metà delle imprese intervistate (53%) segnala un aumento dell’attività, percentuale che sale al 68% tra le aziende impegnate nei lavori pubblici.

L’analisi conferma la capacità del comparto di intercettare le opportunità legate alle opere infrastrutturali e alla riqualificazione del territorio, rafforzando il ruolo dell’edilizia nel sistema economico regionale.

Le imprese, tuttavia, guardano con attenzione all’evoluzione dello scenario internazionale e all’andamento dei costi delle materie prime, fattori che potrebbero incidere sulle prospettive del settore nei prossimi mesi.

“Stiamo lavorando per sostenere un comparto strategico protagonista dell’economia lombarda”, ha dichiarato Guidesi. “I dati sono molto positivi e confermano la solidità delle imprese, mentre formazione, innovazione e nuove tecnologie saranno centrali per il futuro del settore”.

Per il presidente di Unioncamere Lombardia, i risultati confermano la solidità del comparto, ma resta alta l’attenzione sulle incognite legate ai costi e allo scenario internazionale. Anche il presidente di Ance Lombardia ha sottolineato la necessità di regole certe e tempi amministrativi più rapidi per sostenere investimenti e crescita.