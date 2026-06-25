Emergenza abitativa. SICET, SUNIA e UNIAT Lecco contro Piano Casa e Ddl sfratti

SICET, SUNIA e UNIAT Lecco hanno preso parte al presidio organizzato davanti alla Prefettura di Milano

Al centro della protesta il diritto all’abitare e il futuro dell’edilizia residenziale pubblica

LECCO – Anche le organizzazioni sindacali degli inquilini SICET CISL, SUNIA CGIL e UNIAT Lecco hanno partecipato al presidio regionale che si è svolto il 19 giugno davanti alla Prefettura di Milano per contestare il Decreto Legge 66/2026, noto come Piano Casa nazionale, e il Disegno di legge “Disposizioni in materia di rilascio immobili”, entrambi attualmente all’esame del Parlamento.

Secondo i sindacati, i due provvedimenti non sarebbero in grado di affrontare in modo efficace l’emergenza abitativa che interessa migliaia di famiglie e rischierebbero invece di aggravare ulteriormente le difficoltà di accesso alla casa.

Tra le principali criticità evidenziate sul Piano Casa vi è il tema delle risorse considerate insufficienti per il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Secondo SICET, SUNIA e UNIAT, gli stanziamenti previsti consentirebbero di recuperare meno di 30 mila alloggi ERP a fronte di circa 100 mila abitazioni pubbliche oggi sfitte o inagibili sul territorio nazionale.

I sindacati contestano inoltre la possibilità di vendere alloggi di edilizia pubblica a prezzo di mercato, una misura che, a loro avviso, ridurrebbe ulteriormente la disponibilità di case popolari. Critiche anche alla previsione di commissari straordinari con poteri derogatori rispetto alla pianificazione urbanistica locale e regionale e al sistema degli affitti calmierati, ritenuto comunque poco accessibile per molte famiglie e lavoratori con gli attuali livelli salariali.

Forti perplessità vengono espresse anche sul Disegno di legge relativo agli sfratti. Le organizzazioni sindacali sostengono che il provvedimento rischi di scaricare ulteriori difficoltà sui Comuni, già alle prese con una cronica carenza di risorse e di soluzioni abitative da destinare alle famiglie in difficoltà.

“L’emergenza sfratti non è un problema di procedure, già oggi caratterizzate da tempi contenuti, ma una questione sociale che coinvolge migliaia di persone e mette a rischio un diritto fondamentale come quello alla casa”, sostengono le organizzazioni degli inquilini.

Dal presidio milanese è arrivata anche una serie di richieste rivolte al legislatore. I sindacati chiedono una profonda revisione del Piano Casa durante l’iter parlamentare e il ritiro del Ddl sfratti, sostituendolo con misure che prevedano maggiore gradualità nell’utilizzo della forza pubblica, un incremento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica e nuovi fondi a sostegno dei Comuni.

La partecipazione alla manifestazione regionale rappresenta, secondo SICET, SUNIA e UNIAT, solo il primo passo di una più ampia mobilitazione. L’obiettivo dichiarato è continuare a sostenere un modello di politica abitativa pubblica e sociale che metta al centro le esigenze delle persone e dei territori.