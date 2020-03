Emergenza Coronavirus, “nelle retrovie ci sono anche gli artigiani”

Tante aziende artigiane al lavoro per garantire il servizi essenziali

“Sul campo per ogni situazione di necessità e urgenza”

LECCO – “In questi giorni siamo tutti affidati alla straordinaria qualità del personale medico e paramedico dei nostri ospedali, medici e infermieri in prima linea nella guerra al coronavirus, che lavorano senza sosta esponendosi al rischio di contagio e a cui va tutto il nostro ringraziamento. Ma nelle retrovie, sotto la plancia della nave Italia, vi sono alcune attività che stanno mantenendo vivo il Paese durante il lockdown e nelle quali vi è una elevata presenza di micro e piccole imprese, molte delle quali artigiane”.

Lo ricorda Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco sottolineando l’ampia presenza di aziende di molti settori collaterali all’emergenza che stiamo vivendo.

Tra queste, l’autotrasporto garantisce la logistica delle merci, rifornendo il commercio alimentare e la grande distribuzione, mentre l’autoriparazione provvede agli interventi di emergenza sui mezzi. La sanificazione degli ambienti di lavoro è affidata alle imprese delle pulizie e disinfestazione. Le imprese dell’alimentare garantiscono la panificazione e la produzione di beni essenziali.

Per un guasto agli impianti, per l’adeguamento della connettività e dei sistemi di rete e wirless di case e aziende possiamo affidarci alle imprese dell’impiantistica elettrica, elettronica e termoidraulica, essenziali anche per l’assistenza alle strutture ospedaliere e per la predisposizione in corso dei nuovi reparti di terapia intensiva. Per la manutenzione dei capi di abbigliamento sono a disposizione imprese di lavanderia e pulitura. La limitata circolazione delle persone, ma spesso dettata da cause di urgenza e di emergenza, come nel caso del trasporto dei medici, è garantita da taxi e imprese di noleggio autovetture con conducente. Attività di smart working e funzionalità dei nostri devices, indispensabili per garantire la limitata socialità di queste settimane è garantita dalle imprese di riparazione di computer e apparecchiature per le comunicazioni.

In tutti questi comparti in prima linea nella battaglia contro il coronavirus operano 2.721 imprese di cui 2.122 artigiane (Elaborazione Osservatorio PMI Confartigianato Lombardia).

“Certo non tutte le imprese prese in analisi sono operative e chi è ‘rimasto sul campo’ ha certamente ridotto i propri ritmi di lavoro, data la situazione attuale e le norme introdotte in materia di prevenzione del contagio, ma di fronte a qualsiasi situazione di necessità, urgenza o emergenza risultano fondamentali per l’intera comunità, cittadini, imprese, ospedali – prosegue Riva – Proprio per questo motivo, stiamo contattando tutte le nostre imprese associate che si rivolgono direttamente al pubblico per creare una “vetrina” in cui vengano segnalate le attività a cui potersi rivolgere in caso di necessità. Abbiamo espressamente chiesto che nello svolgere il loro lavoro, le imprese artigiane rispettino tutte le norme di sicurezza imposte dai decreti governativi e che i prezzi degli interventi rimangano invariati, senza pericolo dunque per l’utente finale che qualcuno si approfitti di questa drammatica situazione. Ci sembra un servizio utile ai cittadini che in questo momento potrebbero avere bisogno di interventi di urgenza, pensiamo a una caldaia in blocco solo per fare un esempio, senza sapere a chi potersi rivolgere”.

I numeri:

Industrie alimentari 152

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 944

Manutenzione e riparazione di autoveicoli 394

Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 85

Trasporto di merci su strada 270

Attività di supporto ai trasporti 11

Attività di pulizia e disinfestazione 170

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni 28

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 60

Servizi di pompe funebri e attività connesse 8

TOTALE imprese in prima linea 2.122

TOTALE ARTIGIANATO 8.540