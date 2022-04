MILANO – Introdotto da Regione Lombardia un “pacchetto” energetico da 64 milioni di euro per supportare le imprese artigiane, i commercianti e gli impianti sportivi. A confermarlo il Presidente Attilio Fontana:

“Continua il sostegno di Regione Lombardia a favore dei settori produttivi del territorio, attraverso provvedimenti importanti e azioni mirate a incrementare l’efficientamento energetico“. Una misura, quella varata su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che vedrà lo stanziamento di 9,6 milioni per il “piccolo commercio”; 22,3 milioni per gli artigiani; 32 milioni per gli impianti sportivi.

Su quest’ultimi in particolare si sofferma il Presidente Fontana: “Sono soprattutto queste realtà a dover fare i conti con i forti consumi di energia, come ad esempio le piscine e le piste di pattinaggio su ghiaccio”.

Una disposizione solida, come ci tiene a sottolineare lo stesso Fontana: “Questa è la testimonianza di come, ancora una volta, Regione Lombardia intervenga a 360 gradi sul territorio“.