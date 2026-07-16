Energia, il Progetto Quadrifoglio convince le imprese: già 28 adesioni

Il nuovo percorso del Consorzio Energia Lombardia Nord promosso dal Consorzio che affianca le imprese di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como

L’iniziativa punta a diffondere una gestione sempre più efficiente dell’energia e ad accompagnare le aziende verso la certificazione ISO 50001

LECCO – Un percorso concreto per aiutare le imprese ad affrontare una delle sfide più strategiche degli ultimi anni: la gestione dell’energia. È questo l’obiettivo del Progetto Quadrifoglio, la nuova iniziativa lanciata dal Consorzio Energia Lombardia Nord, organismo che da oltre venticinque anni offre consulenza e servizi alle aziende associate a Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como.

L’iniziativa ha raccolto un immediato consenso: in pochi giorni sono infatti 28 le aziende che hanno aderito, confermando quanto il tema dell’efficienza energetica sia oggi centrale per il tessuto produttivo del territorio, chiamato a confrontarsi con costi ancora instabili, nuove normative europee e una crescente attenzione alla sostenibilità.

Il progetto è rivolto alle imprese che hanno almeno un contratto di fornitura energetica gestito attraverso il Consorzio e coinvolge direttamente tutte le figure aziendali che si occupano di energia e sostenibilità: energy e facility manager, responsabili della sostenibilità, dei sistemi di gestione, della manutenzione, dell’ambiente e degli acquisti.

Il percorso è stato strutturato in quattro fasi progressive, pensate per accompagnare le imprese verso un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma internazionale ISO 50001.

Si parte con “Energia 360”, un momento dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sui principali temi della gestione energetica. La seconda fase prevede una Gap Analysis, attraverso la quale ogni azienda può verificare il proprio livello di conformità rispetto ai requisiti della norma mediante specifici strumenti di autovalutazione.

Il terzo passaggio riguarda la verifica della conformità legislativa, con un approfondimento sugli obblighi normativi nazionali ed europei in materia energetica. Infine, il percorso si conclude con l’Analisi Energetica, durante la quale le imprese vengono supportate nell’esame dei propri consumi, nell’individuazione degli usi energetici più significativi e nella definizione di indicatori di performance utili a monitorare nel tempo i risultati raggiunti.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, che definisce il Consorzio Energia Lombardia Nord un “asset strategico determinante” per il sistema produttivo locale. «Il Consorzio Energia Lombardia Nord si conferma ancora una volta un asset strategico determinante per il sistema delle imprese, che affianca da oltre venticinque anni. In questo periodo le sfide nel campo dell’energia non sono certo mancate e continuano a essere particolarmente rilevanti in un quadro geopolitico estremamente variabile. Il Progetto Quadrifoglio ha il merito di promuovere un diverso approccio alla gestione dell’energia, favorendo un miglioramento progressivo e duraturo», osserva Campanari.

Sulla stessa linea il presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna, che evidenzia come il successo delle adesioni dimostri la crescente attenzione delle imprese verso l’efficienza energetica. «L’altissima adesione registrata in pochissimi giorni conferma quanto il tema dell’energia sia sempre più strategico per le nostre imprese, in una fase ancora caratterizzata da forte instabilità dei costi. Progetti come questo rappresentano un supporto concreto per accompagnare le aziende verso maggiore efficienza, competitività e sostenibilità, contribuendo anche alla tenuta delle filiere produttive. Il risultato dimostra inoltre quanto sia importante fare sistema tra associazioni e territori: la collaborazione tra Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, nel percorso verso la fusione, sta già producendo iniziative capaci di generare valore reale per le imprese».

Il presidente del Consorzio Energia Lombardia Nord, Giacomo Riva, sottolinea invece come il progetto non debba essere visto esclusivamente come un percorso finalizzato alla certificazione. “La partecipazione rappresenta un’occasione concreta per consolidare la gestione degli aspetti energetici e creare all’interno delle aziende un team dedicato, capace di individuare opportunità di miglioramento e monitorare i risultati nel tempo. Non si tratta solo di ottenere una certificazione: il progetto aiuta le imprese a sviluppare una cultura dell’efficienza energetica, a gestire in modo strutturato gli adempimenti normativi e a cogliere le opportunità offerte da bandi e strumenti di finanziamento”.

Il tema assume inoltre un’importanza crescente anche sotto il profilo normativo. Una direttiva europea di prossimo recepimento renderà infatti obbligatoria la certificazione ISO 50001 per i grandi consumatori di energia. Per questo motivo, avviare fin da ora un percorso di adeguamento consente alle imprese di prepararsi con anticipo rispetto ai futuri obblighi, beneficiando del supporto tecnico del Consorzio e del confronto con le altre aziende coinvolte.

Il Progetto Quadrifoglio è riservato prioritariamente alle imprese consorziate, che possono far partecipare fino a quattro persone per azienda. Considerato il forte interesse registrato nelle prime settimane, il Consorzio non esclude di replicare l’iniziativa in futuro, ampliando ulteriormente la platea delle imprese coinvolte.